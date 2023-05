Live Ticker vom Monaco-GP: So wird das Wetter

​Noch vor einigen Tagen sah das Wetter fürs Monaco-Wochenende düster aus: Regen an beiden Trainingstagen, Ungewissheit fürs Rennen. Inzwischen schaut das wieder ganz anders aus.

Das Fürstentum Monaco begrüsste die Formel 1 mit Regen, und die Meteorologen glaubten – das wird eher eine düstere und nasse Sache, mit Niederschlägen an beiden Trainingstagen und ungewissem Ausgang am Sonntag. Doch die Grosswetterlage am Mittelmeer hat sich seither geändert.

Wechselhaftes Wetter hier unten ist ein fester Bestandteil des Mythos Monaco-GP: Wir haben es schon erlebt, dass in Nizza die Sonne schien, in Monte Carlo aber schüttete es. Oder umgekehrt. Wir haben erlebt, wie Regen in kürzester Zeit aufzieht. Oder sich verzogen hat.

Jüngster Stand: Die Schlechtwetterfront verdrückt sich am Donnerstag, ab Freitag dürfen sich die Fans auf viel Sonne freuen, der wärmste Tag wird der Samstag mit 28 Grad. Am Renntag ist es nicht ganz so warm (24 Grad), aber schön.

Wie sich die ganze Action auf dem legendären Strassenkurs entwickelt, das können Sie am besten mit unserem beliebten Live-Ticker verfolgen. Natürlich haben wir für Sie auch zusammengefasst, wie Sky, ServusTV und SRF aus Monte Carlo berichten.





Monaco-GP im Fernsehen

Freitag, 26. Mai

06.00 Sky Sport F1 – GP Miami 2023 Wiederholung

08.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

09.00 Sky Sport F1 – GP Monte Carlo 2022 Wiederholung

11.00 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton – The Lie Detector Test

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.00 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton – The Lie Detector Test

16.30 Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Barcelona

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 27. Mai

06.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

09.15 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

12.15 ServusTV – Monaco GP – Die Legende

11.55 Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.30 Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Barcelona

20.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.00 Sky Sport F1 – Rennen 2011 in Monte Carlo

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 28. Mai

04.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

05.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.00 Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Barcelona

06.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

10.55 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jean Alesi USA 1990

12.40 Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Barcelona

13.00 Sky Sport F1 – Lewis Hamiltons Secret Cinema: Monaco

13.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

14.55 ServusTV - Beginn Berichterstattung GP Monaco

15.00 Grosser Preis von Monaco

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

22.00 Sky Sport F1 – GP Monaco kompakt

22.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00 Sky Sport F1 – GP Monaco Wiederholung