Fernando Alonso: «Es gibt nichts Vergleichbares»

Auch Fernando Alonso betont, dass die Absage des Rennens in Imola die richtige Entscheidung war. Der zweifache Formel-1-Champion aus dem Aston Martin Team freut sich nun auf das Rennwochenende in Monte Carlo.

Die Absage des Rennens in Imola ist auch in den Augen von Formel-1-Urgestein Fernando Alonso die richtige Entscheidung, wie der Spanier vor dem Rennwochenende in Monte Carlo betont. «Wir hoffen, dass es allen in Italien gut geht», erklärt der 32-fache GP-Sieger, für den das anstehende Rennen im Fürstentum – wie für so viele GP-Stars – ein Heimspiel ist.

«Der Weg zur Strecke fällt für mich kurz aus», sagt Alonso, der über das berühmteste Strassenrennen der Welt sagt: «Das ist ein GP, auf den wir uns als Formel-1-Fahrer immer freuen.» Der Grund für die Vorfreude liegt auf der Hand: «Es ist sehr aufregend, auf diesen Strassen zu fahren, es gibt nichts Vergleichbares», schwärmt er.

«Wir sind gespannt, wie sich das Auto auf einer so langsamen Strecke wie dieser verhält. Es wird wichtig sein, das Fahrzeug richtig abzustimmen und früh einen guten Rhythmus zu finden», weiss der zweifache Weltmeister.

Und Alonso erklärt: «Da das Überholen in Monaco so schwierig ist, wird auch die Startposition für das Ergebnis am Sonntag entscheidend sein. Wenn wir einen starken Samstag haben, ist das eine gute Grundlage für ein gutes Ergebnis im Rennen.»

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1