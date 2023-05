Nach Imola-Absage: Neuer Plan von ServusTV und ORF

Die Absage des Imola-GP wirkt sich auch auf die Aufteilung der diesjährigen Übertragungen der Formel-1-Rennen in Österreich aus. ServusTV zeigt nun auch den Grand Prix auf dem Hungaroring.

Nach dem Ausfall des Grossen Preises der Emilia Romagna auf Grund des Unwetters in Norditalien ergibt sich eine neue Aufteilung der Formel 1-Live-Übertragungen bei ServusTV und ORF. Eine Neuerung gibt es auch bei der Übertragung des GP von Österreich.

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Effizienz haben sich die Rechtepartner ServusTV und ORF darauf verständigt, den Österreich-Grand-Prix nicht mehr parallel zu übertragen. Das diesjährige Rennen zeigt der ORF live. Ab dem nächsten Jahr überträgt Rechtehalter ServusTV live und exklusiv.

ORF zeigt zudem das Rennen in Barcelona, Silverstone, Suzuka, Doha, Mexiko-Stadt und das Finale in Abu Dhabi. Auf ServusTV sehen die österreichischen Fans das anstehende Rennen in Monaco und auch die WM-Läufe in Montreal, Budapest, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Singapur, Austin, São Paulo und Las Vegas.

Formel-1-Sendeplan Österreich

28.05. Monaco-GP, Monte Carlo - live ServusTV

04.06. Spanien-GP, Barcelona - live ORF

18.06. Kanada-GP, Montreal - live ServusTV

02.07. Österreich-GP, Spielberg - live ORF

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone - live ORF

23.07. Ungarn-GP, Budapest - live ServusTV

30.07. Belgien-GP, Spa-Francorchamps - live ServusTV

27.08. Niederlande-GP, Zandvoort - live ServusTV

03.09. Italien-GP, Monza - live ORF

17.09. Singapur - live ServusTV

24.09. Japan-GP, Suzuka - live ORF

08.10. Katar-GP, Doha - live ORF

22.10. USA-GP, Austin - live ServusTV

29.10. Mexiko-GP, Mexiko-Stadt - live ORF

05.11. Brasilien-GP, São Paulo - live ServusTV

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas - live ServusTV

26.11. Abu Dhabi-GP, Abu Dhabi - live ORF