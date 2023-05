Formel 1 in Spielberg: Pit Lane Walk zum Auftakt 25.05.2023 - 13:32 Von Vanessa Georgoulas

© Philip Platzer / Red Bull Ring Beim Pit Lane Walk können die Fans die Arbeit der Teams aus der Nähe mitverfolgen

Auch in diesem Jahr kommen die Fans am Formel-1-Wochenende in Österreich auf ihre Kosten. Zum Auftakt gibt’s beim Pit Lane Walk einmalige Eindrücke von der Arbeit der Teams. Tickets sind ab sofort erhältlich.