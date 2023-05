Lewis Hamilton zu Ferrari? Das sagt Teamchef Vasseur

​Kommt es wirklich zum Sensations-Transfer? Zieht Formel-1-Superstar Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari? Der Franzose Fred Vasseur, Teamchef des berühmtesten GP-Rennstalls, sagt, was Sache ist.

Erleben wir 2024 Lewis Hamilton am Steuer eines Ferrari? Natürlich ist das ein Thema in der Medienrunde mit dem Franzosen Fred Vasseur in Monte Carlo.

Der Ferrari-Teamchef sagt klipp und klar: «Es gibt keine Offerte für Lewis Hamilton.» Klar führt das zur Folgefrage: Das schliesst Verhandlungen mit Hamilton nicht aus, gibt es Verhandlungen?

Vasseur weiter: «Nein, es gibt auch keine Gespräche, was eine Zusammenarbeit angeht. Ich finde das ohnehin amüsant. Vor zwei Rennen wurde Carlos Sainz in einen Audi geschrieben, in Miami war davon die Rede, dass Leclerc zu Mercedes ziehe.»

Vasseur beginnt zu lachen und sagt augenzwinkernd: «Klar muss ich da mit Hamilton reden, denn offenbar habe ich bald keine Fahrer mehr!»



«Aber jetzt mal im Ernst: Unsere Fahrer sind bis Ende 2024 unter Vertrag, und es gibt keinen Anlass für mich, derzeit mit ihnen über eine vorzeitige Vertragsverhandlung zu sprechen. Wir sind happy mit unseren Piloten-Duo, und wir haben Charles und Carlos klar gemacht – unsere Priorität muss jetzt darin bestehen, konkurrenzfähiger zu werden und uns an Red Bull Racing heranzuarbeiten.»



«Es ist normal in der Formel 1, dass solche Geschichten kursieren. Aber wir werden nicht auf jedes Gerücht reagieren. Lewis Hamilton steht auf der Wunschliste jedes Rennstalls, und natürlich sprechen wir, wir kennen uns ja auch von früher aus der GP2. Und wir werden uns auch künftig unterhalten. Ohne dass dies zu einem Vertrag mit Ferrari führen muss.»