Max Verstappen zu Hamilton-Gerücht: «Ist mir egal!»

Dass Lewis Hamilton angeblich ein lukratives Angebot von Ferrari bekommen hat, sorgt für reichlich Wirbel im Fahrerlager von Monte Carlo. Davon unbeeindruckt bleibt Formel-1-Champion Max Verstappen.

Die Gerüchteküche brodelt vor dem sechsten Rennwochenende der Saison. Grund dafür sind Berichte über ein angebliches Angebot von Ferrari für Mercedes-Star Lewis Hamilton, dessen Vertrag mit der Sternmarke nach der aktuellen Saison ausläuft. Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Hamilton selbst haben bestätigt, dass sie bereits über eine Verlängerung des gemeinsamen Abkommens verhandeln.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat hingegen sämtliche Gerüchte dementiert, man verhandle nicht mit Hamilton und habe auch kein Angebot unterbreitet. Formel-1-Champion Max Verstappen interessieren die Spekulationen um die Zukunft seines Rivalen nicht. Der Red Bull Racing-Star erklärt am Rande des Monaco-Rundkurses: «Ich wette nicht und es ist mir auch egal!»

«Er muss diese Entscheidung fällen, und ich denke, er ist bei Mercedes wirklich glücklich. Sie haben zusammen sehr viel gewonnen, aber vielleicht sind die Gerüchte gut, denn sie könnten den Preis, den Mercedes bezahlen muss, in die Höhe treiben», fügt der zweifache Weltmeister an.

In Monte Carlo hat Verstappen einen ganz anderen Gegner im Auge. Gefragt nach seinem grössten Gegner im Fürstentum verweist er auf Ferrari-Star Charles Leclerc, der in den vergangenen beiden Jahren die Pole zu seinem Heimrennen erobert hat. «Ferrari ist hier generell der Hauptgegner, auch Carlos Sainz ist hier ziemlich gut unterwegs.»

Auch Aston Martin sei ein Gegner, mit dem man rechnen müsse, betont Verstappen. «Sie waren auf den Geraden nicht so gut, dafür in den langsameren Passagen, deshalb schätze ich, dass sie hier nahe an der Spitze dran sein werden.» Bei Mercedes sei die Form angesichts des umfangreichen Upgrades schwer einzuschätzen.

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1