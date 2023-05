Lewis Hamilton zu Mercedes-Update: «Sehe einen Stern»

​Lewis Hamilton sagt zu Verbesserungen an seinem Mercedes-Renner mit einem Wortspiel: «Ich sehe einen Stern, nach dem wir uns richten können.» Red Bull Racing gibt die Entwicklungsrichtung vor.

Als die Formel 1 Anfang 2022 in die neue Flügelauto-Ära trat, zeichneten sich in Sachen Seitenkästen drei Lösungswege ab: jener von Red Bull Racing, jener von Ferrari, mit der von den Italienern liebevoll «Badewanne» genannten Delle, sowie die Ultrakompakt-Variante von Mercedes-Benz.

Mercedes tat sich 2022 mit dem Modell W13 sehr schwer, und die Aerodynamik des Autos von Lewis Hamilton und George Russell wurde hinterfragt. Der damalige Mercedes-Technikchef Mike Elliott sagte: «Grundsätzlich ist für mich nicht der Seitenkasten das entscheidende Teil, sondern der Boden. Aber die Lösungswege hier geben vor, wie die Seitenkästen geformt werden, und ja, wir sehen uns zahlreiche verschiedene Varianten an, auch die Version von Red Bull Racing.»

«Ich fände es dumm, nicht genügend Demut zu zeigen und nicht zugeben zu können – vielleicht haben wir nicht den richtigen Weg eingeschlagen. Aber es gibt nicht nur das Konzept von Red Bull Racing. Es gibt zahlreiche interessante Lösungen die Boxengasse rauf und runter. Wir finden Vieles interessant und sehen uns das sehr aufmerksam an.»

«Als Aerodynamiker musst du immer allem gegenüber offen sein. Und es hilft immer, aerodynamische Ansätze der Gegner zu verstehen. Also nimmst du dir einen Seitenkasten wie von Red Bull Racing vor und stellst dir die Frage: Wieso haben sie das gemacht? Bei solchen Überlegungen kannst du immer etwas lernen.»

Die Lehre lag im Frühling 2023 vor: Das «zero sidepod»-Konzept von Mercedes funktioniert so nicht, also endlich ein konzeptioneller Richtungswechsel, erste Bilder aus Monaco bestätigen, dass sich Mercedes an Red Bull Racing orientiert, mit Anleihen bei Ferrari.



Diese Lösung sollte schon in Imola ans Auto kommen, aber wegen der schweren Unwetter in der Emilia-Romagna musste das GP-Wochenende abgesagt werden.



Lewis Hamilton in Monaco: «Monaco ist aufgrund seiner ganz besonderen Pistencharakteristik sicher nicht die beste Strecke, um ein neues Konzept auszuloten, und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir gleich ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Aber ich hoffe schon, dass wir künftig mehr mitmischen werden.»



«Ganz ehrlich – ich konnte es nicht erwarten, dass diese Verbesserungen ans Auto kommen. Im vergangenen Jahr waren wir ein wenig verloren, aber nun habe ich das Gefühl, ich sehe einen Stern, nach dem wir uns richten können. Wir wissen genau, was wir tun wollen und wo wir hin müssen.»