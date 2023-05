Live-Ticker Monaco-GP: Fürst Rainier III. geehrt

​Es ist in Monaco nicht zu übersehen: 2023 wird der 100. Geburtstag von Fürst Rainier III. gefeiert. Der volksnahe Monarch war ein grosser Auto-Fan und mit den besten Rennfahrern der Welt auf Du.

Wer nach Monaco rollt, wird an jeder Ecke daran erinnert – der 2005 verstorbene Fürst Rainier III. wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. So eröffnet kommende Woche eine Sonderausstellung mit privaten Fotos im Palais de Monaco.

Louis Henri Maxence Bertrand Rainier Grimaldi (geboren am 31. Mai 1923 in Monte Carlo) – Sohn von Pierre de Polignac und der legitimierten Erbprinzessin Charlotte von Monaco – war von Mai 1949 bis März 2005 regierender Fürst von Monaco. Die Monegassen liebten den Fürsten und seine charismatische Frau, die US-Amerikanerin Grace Kelly, nach der Hochzeit Prinzessin Grace Patricia Grimaldi von Monaco.

Es gehörte zur Tradition des prestigeträchtigen Grossen Preises von Monaco, dass der Sieger nach dem Rennen in die Ehrenloge der Fürstenfamilie trat, wo er von Rainier mit den immer gleichen Worten begrüsst wurde: «Es freut mich besonders, dass Sie heute gewonnen haben.»

Es gehörte auch zur Tradition, dass am Sonntagabend das Dinner des Fürsten stattfand, und es war undenkbar für den GP-Sieger, bei diesem Anlass zu schwänzen. Nicht selten wurden die Rennfahrer zu später Stunde in die tief in den Fels gehauene Garage des Fürsten geführt, wo automobile Schätze schlummern.



Heute ist alles ein wenig anders: Fürst ist heute Albert, das Dinner am Sonntagabend gibt es nicht mehr, und auch der einzigartige Ablauf des Monaco-GP-Wochenendes ist abgeschafft worden.



Von 1929 bis 2021 wurde für den Grand Prix von Monaco eine Extrawurst gebraten: Weil in den 1920er und 1930er Jahren das Rennen auf das Wochenende von Christi Himmelfahrt gelegt wurde, fand das erste Training am Donnerstag statt, am Freitag – einem normalen Arbeitstag – wurde nicht trainiert.



Ablauf also: F1-Training am Donnerstag, F1-trainingsfrei am Freitag (Trainings nur für die Klassen der Rahmenrennen), Quali am Samstag, Rennen am Sonntag.



Weil immer mehr Rennen stattfinden und 2022 Barcelona eine Woche vor Monaco angesetzt wurde, musste Monaco mit dem eigenwilligen Wochenend-Ablauf brechen. Haas-Fahrer Kevin Magnussen bedauert: «Ich fand das früher schön, am Donnerstag zu fahren und dann die Möglichkeit zu haben, am Freitag einmal durchatmen zu können. Monaco ist schon intensiv genug.»



Wie sich die Action in diesem Jahr entwickelt, das können Sie am besten mit unserem beliebten Live-Ticker verfolgen, am Samstag zur Quali ab 15.45 Uhr, am Sonntag zum Rennen ab 14.15 Uhr. Natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV und SRF zusammengefasst.





Monaco-GP im Fernsehen

Freitag, 26. Mai

11.00 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton – The Lie Detector Test

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.00 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton – The Lie Detector Test

16.30 Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Barcelona

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 27. Mai

06.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

09.15 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

12.15 ServusTV – Monaco GP – Die Legende

11.55 Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.30 Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Barcelona

20.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.00 Sky Sport F1 – Rennen 2011 in Monte Carlo

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 28. Mai

04.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

05.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.00 Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Barcelona

06.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

10.55 Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Alesi USA 1990

12.40 Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Barcelona

13.00 Sky Sport F1 – Lewis Hamiltons Secret Cinema: Monaco

13.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

14.55 ServusTV - Beginn Berichterstattung GP Monaco

15.00 Grosser Preis von Monaco

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

22.00 Sky Sport F1 – GP Monaco kompakt

22.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00 Sky Sport F1 – GP Monaco Wiederholung