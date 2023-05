Williams entzückt Fans: Comeback der Gulf-Lackierung

​Der englische Traditionsrennstall Williams und Sponsor-Partner Gulf machen Renn-Fans glücklich: Alex Albon und Scott Speed fahren bei drei Grands Prix mit einer besonderen Lackierung.

Diese Ankündigung machte die Formel-1-Anhänger im Allgemeinen und die Williams-Fans im Besonderen ganz nervös: «Ihr habt gesprochen, wir haben zugehört», twitterte Gulf Oil International, seit Anfang 2023 Partner von Williams.

Vor zwei Jahren gelang Gulf als Sponsor von McLaren in Monaco ein Coup: Die Formel-1-Boliden von Daniel Ricciardo und Lando Norris traten in Gulf-Lackierung an, in dieser Kombination aus Taubenblau und Orange, welche mithalf, Sportwagen wie den Ford GT40 oder den Porsche 917 zu Legenden zu machen. Gulf war auch jahrelanger treuer Partner von Bruce McLaren in der Formel 1 und in der CanAm-Serie.

Die Reaktion der meisten Fans auf die Aktion von McLaren war überaus positiv, und der Australier Daniel Ricciardo sprach vielen von ihnen aus dem Herzen, als er angesichts der Monaco-Lackierung sagte: «Ist das jetzt sau-cool oder was? Das ist das schönste Auto in der Startaufstellung, mit Abstand.»

Seit Anfang 2023 verkündet wurde, dass Gulf neu mit Williams arbeitet, kursierte unter den Fans die Frage: Wann werden wir die Renner von Alex Albon und Scott Speed in Gulf-Farben erleben?



Diese Antwort kennen wir nun: Williams lässt die Fans darüber abstimmen, mit welch besonderer Gulf-Lackierung der Rennstall bei den WM-Läufen von Singapur, Japan und Katar antreten soll. Zur Wahl stehen vier Designs – mutiger als mutig, zeitgenössisch, visionär, Erbe.



Mike Jones, CEO von Gulf Oil International: «Unsere Farben haben legendäre Rennwagen-Designs erzeugt, an diese Tradition wollen wir anknüpfen. Uns hat der Gedanke gefallen, dass hier die Fans das letzte Wort haben. Jede Lackierung hat ihre besonderen Reize. Wir hoffen, die Fans haben Freude an unserer Aktion.»



Abgestimmt wird auf der Webpage des Rennstalls: www.williamsf1.com