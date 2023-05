Lewis Hamilton (Mercedes/6.): «Habe mir mehr erhofft»

​Mercedes fährt mit neuen Seitenkästen, aber Lewis Hamilton hatte gewarnt: «Die Fans sollten von uns keine Wunder erwarten.» Nach den ersten zwei Trainings in Monaco ist der Superstar Sechstschnellster.

Im Laufe des zweiten freien Trainings in den Strassen von Monte Carlo meldete sich Lewis Hamilton am Funk. Der Mercedes-Star wollte wissen, wo er am meisten Zeit auf den Schnellsten verliert, also auf Max Verstappen.

Die Antwort: vor allem im mittleren Pistenteil und insgesamt eine halbe Sekunde. Hamilton stöhnte: «Verflixt, das Auto gibt nicht viel mehr her.»

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister und auch sein Stallgefährte George Russell hatten am Donnerstag gewarnt: «Wir haben all diese Verbesserungen hier, aber die Fans sollten von uns keine Wunder erwarten.»

Nach zwei Trainingsstunden auf dem engen Circuit de Monaco vertieft der 103-fache GP-Sieger Hamilton: «Grundsätzlich habe ich das Fahren heute wirklich geniessen können. Ein grosses Dankeschön an alle Leute im Rennwagenwerk. Ich weiss, wie aufwändig es ist, ein solch umfangreiches Update zu entwerfen und zu bauen.»

«Natürlich ist Monaco nicht der beste Ort, um solche Verbesserungen zu erproben, dazu ist Barcelona viel geeigneter. Das Auto hat sich gut angefühlt, auch wenn ich mir erhofft hatte, ein wenig näher an der Spitze zu sein. Die Verbesserung ist deutlich zu spüren, jetzt müssen wir Mittel und Wege finden, mehr daraus zu machen.»



«Im ersten Training dachte ich noch – hey, wir sind flott dabei! Aber in diesem Jahr sind wir oft im ersten Training schneller als im zweiten. Wir liegen um rund eine halbe Sekunde hinten, wenn wir am Samstag alles richtig machen, können wir das vielleicht auf drei Zehntelsekunden verringern. Aber die Anderen werden morgen auch zulegen, also ist es sehr schwierig zu sagen, wo wir am Schluss liegen werden.»





2. Training, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,462 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,527

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,569

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,682

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,906

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,960

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,991

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,050

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,089

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,162

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,185

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,354

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,457

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,520

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,641

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:13,663

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,673

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,217

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,238





1. Training, Monte Carlo

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,372 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,710

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,035

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,038

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,093

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,244

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,467

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,585

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,653

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,666

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,718

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,725

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,820

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,866

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,066

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,083

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,192

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,557

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,684

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:15,785