Fernando Alonso (Aston Martin): Was in Monaco zählt

​Zweiter im ersten Training, Vierter im zweiten – Aston Martin-Fahrer Fernando Alonso zeigt, dass mit ihm in Monaco zu rechnen ist. Der 41-jährige Spanier sagt: «Es fällt mir leicht, mit diesem Auto schnell zu fahren.»

Es ist eine Freude, Fernando Alonso in Monaco beim Fahren zuzusehen. Hin und wieder ist es auch etwas verstörend. Wie sich der 32-fache GP-Sieger im Alter von 41 Jahren in der schnellen Schwimmbad-Passage durch den Formel-1-Verkehr schlängelte, das liess den Fans das Blut in den Adern gefrieren.

Alonso selber meldete sich nach diesem haarsträubenden Moment so am Funk: «Unglaublich, was die hier veranstalten!» Trödelnde Piloten sind auf dem engen Strassenkurs von Monaco mehr als ein Ärgernis, sie sind ein ständiger Gefahrenherd für einen schlimmen Unfall.

Aston Martin-Fahrer Alonso liess im ersten Training als Zweitschnellster aufhorchen, im zweiten erzielte der Asturier die viertschnellste Rundenzeit. Sportwagen-Weltmeister Anthony Davidson, in Monte Carlo für die britischen Kollegen von Sky an der Arbeit: «Wenn Aston Martin die Leistung auf den Punkt bringt, dann ist Fernando alles zuzutrauen.»

Der Rückstand von Fernando auf Leader Max Verstappen im zweiten freien Training: knappe zwei Zehntelsekunden.



Fernando Alonso sagt über den ersten Trainingstag in Monte Carlo: «Wir haben genug Runden drehen können, um das Verhalten des Autos gut zu verstehen. Es ist wichtig, auf dieser Strecke von Anfang an einen guten Rhythmus zu finden und keine Probleme zu haben. Das hat alles funktioniert.»



«Das Auto hat sich in beiden Trainings gut angefühlt. Es fällt mir leicht, damit schnell zu fahren. Ein solches Verhalten des Rennwagens hilft dir in Monaco. Ich weiss, dass es Wochenenden geben wird, an welchen wir uns gegen die Gegner schwer tun, aber ich freue mich auf das Qualifying von morgen.»





2. Training, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,462 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,527

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,569

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,682

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,906

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,960

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,991

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,050

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,089

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,162

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,185

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,354

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,457

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,520

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,641

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:13,663

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,673

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,217

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,238





1. Training, Monte Carlo

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,372 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,710

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,035

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,038

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,093

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,244

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,467

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,585

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,653

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,666

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,718

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,725

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,820

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,866

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,066

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,083

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,192

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,557

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,684

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:15,785