George Russell (Mercedes): «Wir haben viel verändert»

George Russell kam mit dem W14 nicht so gut zurecht wie sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton, der in Monaco die sechstschnellste FP2-Runde drehte. Der junge Brite beendete den Trainingsfreitag hingegen auf Platz 12.

Das langersehnte Mercedes-Upgrade mit den neuen Seitenkästen und der neuen Vorderradaufhängung hätte eigentlich schon in Imola zum Einsatz kommen sollen. Doch weil das Rennen in der Region Emilia-Romagna wegen des Unwetters abgesagt werden musste, rückten Lewis Hamilton und George Russell am Trainingsfreitag erstmals mit den neuen Teilen aus.

Während Hamilton bereits im ersten Training starke Rundenzeiten fahren und die Session als Drittschnellster beenden konnte, hatte Russell Mühe, auf Touren zu kommen. Er belegte nach den ersten 60 Minuten den 15. Platz auf der Zeitenliste. Am Nachmittag verbesserte er sich auf Platz 12, während Hamilton auf die sechste Position kam.

Russell erklärte nach getaner Arbeit: «Monaco ist eine einzigartige Strecke, deshalb ist es kein idealer Ort, um Updates zu beurteilen, aber das wussten wir bereits vor dem Wochenende. Wir versuchen uns einfach darauf zu konzentrieren, uns auf dieser Strecke zu verbessern.»

«Das Qualifying ist natürlich der wichtigste Teil des Wochenendes. Normalerweise sind wir sonntags besser und haben am Samstag mehr zu kämpfen, hier müssen wir deshalb versuchen, am Samstag stark zu sein», weiss der 25-Jährige, der aktuell den sechsten WM-Rang belegt.

Und Russell betonte auch: «Es gab positive Anzeichen in den heutigen Trainings, aber es ist nie einfach auf dieser Strecke. Wir haben im Laufe des Tages viel verändert, und das Auto fühlte sich im zweiten Training besser an.»

2. Training, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,462 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,527

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,569

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,682

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,906

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,960

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,991

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,050

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,089

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,162

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,185

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,354

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,457

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,520

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,641

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:13,663

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,673

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,217

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,238





1. Training, Monte Carlo

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,372 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,710

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,035

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,038

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,093

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,244

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,467

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,585

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,653

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,666

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,718

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,725

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,820

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,866

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,066

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,083

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,192

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,557

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,684

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:15,785