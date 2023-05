Esteban Ocon (Alpine/3.): Angst nach Sainz-Schubser

​Esteban Ocon erringt beim Grossen Preis von Monaco den dritten Platz. Verblüffend: Der Alpine-Fahrer ist der erste Franzose auf dem Siegerpodest in Monaco seit Olivier Panis’ Sensationssieg 1996!

Platz 3 für Esteban Ocon in Monaco: Der 26-Jährige aus der Normandie ist ein bärenstarkes Rennen gefahren und steht als erster Franzose seit Olivier Panis 1996 in Monaco auf einem Siegerpodest.

Ocon hat damit den dritten Podestplatz seiner Formel-1-Karriere erobert, nach Sakhir 2020 und Ungarn 2021. Der WM-Achte von 2022 über sein Rennen: «Es tut so gut, wieder mal auf dem Podest zu stehen, es fühlte sich an wie eine halbe Ewigkeit seit Ungarn!»

«Ich freue mich besonders, weil dieses Ergebnis eher unerwartet gekommen ist. Hätte mir einer vor dem Wochenende eine Top-Ten-Plazierung angeboten, dann hätte ich die dankend angenommen. Aber dann waren wir nicht nur komfortabel in den Top-Fünf, und nun sitze ich hier und bin Dritter, unfassbar!»

«Wir hatten einen schwierigen Start in die Saison, aber was heute passiert ist, das untermauert mein Motto – nie aufhören daran zu glauben, dass sich die Dinge zum Besseren ändern können!»

«Ich fühlte mich von der ersten Trainingsrunde an hier sehr wohl im Auto, ich konnte viel Vertrauen aufbauen. Ich konnte nach Herzenslust angreifen. Ich konnte Dinge mit dem Auto machen, die du normalerweise auf diesem engen Kurs nicht wagst.»



«Ich habe noch nie ein solches Monaco-Wochenende erlebt. Normal versuchst du, schrittweise Vertrauen aufzubauen und dich im Laufe des Trainings näher und näher an die Leitschienen zu trauen. Aber dieses Mal konnte ich es von der ersten Runde an fliegen lassen.»



«Das hat es mir ermöglicht, in der Quali eine so gute Runde zu fahren, und das ist üblicherweise 90 Prozent der Miete hier in Monte Carlo. Aber dieses Mal war auch das anders. Das Rennen war wegen des Regens erheblich schwieriger. Und es hätte so viel schiefgehen können. Einmal erhielt ich einen Schubser von Sainz, daraufhin war das Heck meines Autos beschädigt, ich hatte Angst, dass ich vielleicht aufgeben muss.»



«Und dann kam der Regen und hat erneut alles in Frage gestellt. Wir mussten den idealen Zeitpunkt finden, um auf Intermediate-Reifen zu wechseln, und ich glaube, das haben wir geschafft.»



«Anschliessend machte Lewis Hamilton hinter mir gewaltig Dampf, es ist nicht zum ersten Mal, dass wir uns bei solchen Verhältnissen treffen! Bis zur letzten Runde liess er mir kaum Luft zum Atmen. Er war auf den richtig nassen Pistenteilen schneller als ich, auf den weniger nassen konnte ich ihn leichter hinter mir halten. Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit, diesen dritten Platz ins Ziel zu bringen. Ich bin sehr zufrieden.»



«Wir freuen uns wahnsinnig heute, aber wir werden nicht abheben. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um regelmässig Podestplätze einzufahren. Barcelona wird ganz anders sein als Monaco. Ein guter Test für uns, um zu sehen, wo wir wirklich stehen.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall





WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1