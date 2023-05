Carlos Sainz (Ferrari): «Wollte Frust kompensieren»

Ferrari-Star Carlos Sainz startete in Monte Carlo von Position 4 ins Rennen, kam aber nur als Achter ins Ziel. Der Spanier ärgerte sich über die Reifenstrategie seines Teams, räumte aber auch eigene Fehler ein.

Carlos Sainz startete auf harten Reifen in den Monaco-GP und hegte die Hoffnung, durch einen späten Stopp an Esteban Ocon vorbeizukommen. Der Franzose durfte das Rennen nach einer starken Qualifying-Leistung und einer Strafe gegen Charles Leclerc von Startplatz 3 in Angriff nehmen und war damit direkt vor dem Ferrari-Star unterwegs.

Doch das Team aus Maranello entschied sich, den 28-Jährigen relativ früh an die Box zu rufen – dies taten sie, um dafür zu sorgen, dass Lewis Hamilton nicht durch einen frühen Reifenwechsel am roten Renner vorbeikam. Sainz war dennoch sauer und erklärte am Funk nach dieser Begründung: «Hamilton ist mir egal.»

Im folgenden Chaos, das durch den einsetzenden Regen entstand, steuerte Sainz die Box nochmals an, um auf die Intermediate-Reifen zu wechseln. Nach 78 Runden kreuzte er die Ziellinie schliesslich als Achter. Danach erklärte er, als er auf den Funkverkehr mit dem Team angesprochen wurde: «Wie immer in Monaco kochte das Adrenalin hoch und die Aufregung war gross.»

«Der erste Stopp hat mich überrascht», gestand der aktuelle WM-Sechste. «Ich war auf einer schnellen Runde und dachte, dass ich länger auf der Strecke bleiben würde, um an Esteban vorbeizukommen. Ich stoppte und war dann eine Sekunde hinter ihm, was ich nicht verstand. Ich werde mit dem Team darüber sprechen. Ich dachte wirklich, dass wir angesichts des drohenden Regens länger draussen bleiben würden.»

Sainz übte sich auch in Selbstkritik: «Der zweite Stopp erfolgte eine Runde zu spät, aber das war wohl mein Fehler, denn ich wollte den Frust vom ersten Stopp zu kompensieren und etwas anderes zu machen, und damit lag ich daneben.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1