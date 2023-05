Toto Wolff: «Solides Debüt für das zweite Auto» 29.05.2023 - 09:04 Von Andreas Reiners

© LAT Toto Wolff

Mercedes hat in Monaco einen vierten und fünften Platz eingefahren. Viel lag auch an den chaotischen Wetterverhältnissen, doch was sagt Teamchef Toto Wolff zu der Performance des «neuen» Autos?