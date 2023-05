Fernando Alonso: WM-Titel? «Werden nicht aufgeben!»

Fernando Alonso fährt weiterhin beständig auf das Podium. Der Spanier räumt die Überlegenheit von Max Verstappen ein, hat den WM-Titel aber nicht abgeschrieben.

Nach sechs Rennen wird immer deutlicher: Aston Martin ist mit Fernando Alonso die zweite Kraft in der Formel 1 im Moment. Der Spanier fuhr beim Monaco-GP zum fünften Mal in dieser Saison auf das Podium, diesmal wurde der zweimalige Weltmeister Zweiter hinter dem Titelverteidiger Max Verstappen.

Alonso bringt die Lage auf den Punkt, wenn er sagt: «Ich glaube, in jeder anderen Saison, an die ich mich erinnere, in den 2000er oder frühen 2010er Jahren, hätte ich mit den Ergebnissen, die ich dieses Jahr erzielt habe, die Meisterschaft angeführt», so Alonso, «aber jetzt dominieren Red Bull und Max jedes Rennen, und selbst mit großartigen Ergebnissen liegst du bei jedem Rennen hinter ihnen.»

Das führt dazu, dass Alonso «Best of the Rest» ist, also Dritter, mit nunmehr 93 Punkten. An Verstappen führt noch kein Weg vorbei, doch dessen Teamkollege Sergio Pérez hat nur noch zwölf Zähler Vorsprung auf Alonso.

Selbst den Titel will Alonso nicht abschreiben.

Er einnert sich: «Wir hatten 2010 nicht das beste Auto und kamen als Tabellenführer in Abu Dhabi an. Auch 2012 hatten wir nicht das beste Auto, und trotzdem kämpften wir bis zur letzten Runde in Brasilien um die Meisterschaft. Die Meisterschaft ist also lang, wir werden nicht aufgeben», sagte er.

Das Rezept: «Wir brauchen Wochenenden, an denen Red Bull ein paar Probleme hat, wie Sergio hier mit null Punkten. Und wenn Max ein oder zwei davon hat, werden wir in der Meisterschaft ein bisschen näher dran sein. Das ist Motorsport. Es kann alles passieren. Aber was die reine Pace angeht: Ich denke, wir haben noch keine Chance. Aber wir werden ganz sicher nicht aufgeben.»

Vor allem wird Alonso nicht aufgeben, was einen Sieg angeht, es wäre sein erster nach zehn Jahren. Und Barcelona als sein Heimrennen wäre der perfekte Ort dafür. Doch Alonso ist realistisch.

«Wir müssen uns darauf einstellen, dass es am nächsten Wochenende vielleicht so sein wird, wie wir es bei jedem anderen Rennen in diesem Jahr gesehen haben, dass Red Bull unantastbar ist. Und wir müssen auf einer normalen Rennstrecke abwarten, wie das Paket von Mercedes und die Upgrades, die Ferrari in Barcelona bringen wird, aussehen», sagte Alonso, der auch die Verfolger von Aston Martin im Blick hat.

Alonso weiter: «Wir müssen also mit den Füßen auf dem Boden bleiben, und wie ich schon in Miami sagte, wird es ein paar Wochenenden in diesem Jahr geben, an denen wir nur Siebter oder Achter werden, und das müssen wir akzeptieren, und an anderen werden wir um Podiumsplätze kämpfen. Ich werde also nicht mit dem Gedanken nach Barcelona fahren, dass ich gewinne und jemanden enttäuschen werde.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1