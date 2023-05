Pérez nach Desaster: «Es ging einfach alles schief»

Sergio Pérez weiß, dass das Rennwochenende in Monaco für ihn ein Desaster war. Der Nuller schmerzt wahrscheinlich noch länger.

Sergio Pérez ist der große Verlierer des Monaco-GP. Er wollte am sechsten Rennwochenende im Titelkampf der Formel 1 wieder Nadelstiche setzen, den Druck auf seinen Red-Bull-Teamkollegen Max Verstappen erhöhen.

Stattdessen wird der Druck auf ihn nun größer. Denn Verstappen feierte seinen vierten Saisonsieg und zog in der Gesamtwertung auf 39 Punkte Vorsprung davon. Bitter: Ein Crash im Qualifying führte zum letzten Startplatz – und der ist in Monaco oft gleichbedeutend mit null Punkten im Rennen.

«Wir haben den Preis für meinen Fehler bezahlt, und das war sehr kostspielig. Ich muss mich einfach bei meinem Team entschuldigen, denn ein solcher Fehler ist inakzeptabel», sagte Pérez und betonte: «Das ist der erste große Fehler, den ich in der WM gemacht habe.» Leider zum falschen Zeitpunkt.

Denn im Rennen lief es vom letzten Startplatz trotz aller Strategie-Versuche und Regen nicht besser. Pérez betonte, dass man aufgrund der Startposition viel riskieren musste, aber «es ging einfach alles schief», so der Mexikaner, der nach Pleiten, Pech und Pannen 16. wurde.

«Ich muss weitermachen und daraus lernen, und ich kann mir keine weitere Nullnummer leisten», sagte er: «Jetzt schaue ich auf das nächste Rennen. Ich freue mich auf das Rennen und darauf, dass es bald wieder losgeht.»

Was sich stark nach Durchhalteparolen anhört, sind wohl auch Durchhalteparolen – zu stark und nahezu fehlerfrei agiert der Teamkollege, der sich auch vom einsetzenden Regen nicht aus der Ruhe bringen ließ.

Sky-Experte Ralf Schumacher wurde deutlich: «Wir wissen, dass Max Verstappen der bessere und konstantere Fahrer ist.» Er betonte aber auch, dass das Team Pérez jetzt unterstützen müsse.

«Das war einfach so ein Wochenende, an dem überhaupt nichts für ihn gelaufen ist», sagte Teamchef Christian Horner. «Ich würde sagen, je eher er nach Barcelona kommt, desto besser.» Horner versucht aber auch, es positiv zu sehen. Denn 39 Punkte Rückstand sind eine Menge Holz. Aber vielleicht auch eine Hilfe: «In gewisser Weise nimmt es Druck von ihm, weil er jetzt nichts zu verlieren hat», so Horner.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1