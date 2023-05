Steiner stichelt gegen FIA: Scheint normal zu sein

Beim Haas-Team war vor dem Monaco-GP recht klar, dass es ein schwieriges Rennen werden würde. Teamchef Günther Steiner war angefressen – vor allem wegen der FIA.

Für Haas war das Monaco-Wochenende eine Herausforderung. Ein bisschen symptomatisch war die Tatsache, dass Nico Hülkenberg erst nach dem Rennen erfuhr, dass er gleich zu Beginn einer Fünf-Sekunden-Strafe erhalten hatte.

«Ehrlich gesagt wusste ich überhaupt nicht, was Sache ist, bis mich eben jemand darüber aufgeklärt hat, dass ich dafür eine Strafe von fünf Sekunden erhalten habe», sagte er über sein Manöver gegen Williams-Pilot Logan Sargeant.

«In Monaco muss man ein wenig Risiko gehen, um ein Überholmanöver zu machen. Da bin ich in der ersten Runde mal All In gegangen. Es war eng, aber hier ist ein Überholmanöver immer eng. Komische Sache, dass ich dafür plus fünf Sekunden bekommen habe», sagte Hülkenberg.

Diese Strafe hatte bei Haas sowieso für Ärger gesorgt. «Wir haben eine Strafe bekommen - wir wissen nicht, wofür in Runde eins - wieder eine Inkonsequenz der FIA, aber das scheint jetzt normal zu sein», stichelte Teamchef Günther Steiner.

Auch ohne Strafe wäre es wohl kaum besser gelaufen. «Das Rennen wurde schon gestern im Qualifying verloren, und wir wussten, dass wir nicht in die Punkteränge fahren können, wenn nicht etwas Besonderes passiert. Wir haben es versucht, jeder hat hart gearbeitet, um es zu schaffen», sagte Steiner.

Man habe alles versucht, um in die Punkte zu kommen, so der Südtiroler: «Es hat keinen Sinn, Zwölfter, 13. oder 14. zu werden. Also beschlossen wir, am Ende ein Risiko einzugehen, indem wir draußen bleiben und dann mit Regenreifen an die Box kamen, denn man weiß nie, was passieren kann», sagte Steiner. Brachte aber alles nichts: Hülkenberg wurde 17., Magnussen gab auf.

Doch schon am kommenden Wochenende soll es in Barcelona wieder aufwärts gehen. «Die Updates hatten wir hier, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass wir da besser dastehen werden», macht Hülkenberg Hoffnung auf ein besseres Resultat und möglicherweise mal wieder Punkte.

«Monaco war wirklich so ein Ausreißer, Straßenkurs, sehr viele Bodenwellen, viele Kerbs und das ist Gift für unser Auto. Das haben wir dieses Wochenende gesehen und gelernt. Da sind wir sehr schlecht. Und Barcelona ist zum Glück ganz anders: Topfeben. Mehr Medium-Speed und High-Speed vom Charakter her und ich glaube, das wird uns schon eher taugen», so Hülkenberg.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1