Ferrari verbockt es mal wieder: «Man muss zocken»

Ferrari schaffte es beim Monaco-GP erneut nicht auf das Podium. Ein Strategiefehler sorgt für jede Menge Ärger. Teamchef Fred Vasseur erklärt sich.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Ferrari bekam nach dem Monaco-GP mal wieder reichlich davon ab. Denn die Scuderia hat sich bei dem Rennen bei einsetzendem Regen ordentlich verpokert. Die Plätze sechs und acht kamen am Ende für Charles Leclerc und Carlos Sainz heraus.

«Wenn man von Platz vier und sechs startet, weiß man direkt, dass man irgendwann zocken muss und etwas versuchen muss. Da waren wir etwas zu optimistisch beim ersten Wechsel. Da haben wir keine Position verloren, sind aber einiges an Risiko eingegangen», sagte Teamchef Fred Vasseur.

Der erste Wechsel sorgte bei Sainz für Frust. Er hegte, von Platz vier gestartet, die Hoffnung, durch einen späteren Stopp an Esteban Ocon vorbeikommen zu können. Doch das Team aus Maranello entschied sich, den 28-Jährigen relativ früh an die Box zu rufen – was diesem missfiel.

Dass Sainz seinem Frust am Funk freien Lauf ließ, kann sein Chef nachvollziehen. «Er war etwas frustriert. Er hing hinter Ocon und sah, wie Alonso und Verstappen wegfuhren. Er hatte wahrscheinlich eine bessere Pace und war frustriert», sagte Vasseur.

Sainz verlor später weitere Positionen nach einem Dreher auf nasser Strecke. «Man lernt immer an einem harten Wochenende. Man lernt mehr von einem harten Wochenende als von einem guten Wochenende», so Vasseur.

«Wenn wir uns den ersten Teil des Wochenendes angucken, kann man sagen, dass die Pace gut war. Wir haben aber die Pace in Q3 verpasst und wenn man von Platz vier und Platz sechs startet, muss man irgendwann ein Risiko eingehen. Da bereue ich nichts, was das Rennen angeht», so Vasseur weiter.

Und was ist in Barcelona möglich? «Was gut ist, ist, dass es sehr eng ist dieses Jahr. Es gibt eine Gruppe einiger Autos, die sehr nah beieinander sind. Ganz sicher müssen wir in Barcelona wieder auf jedes kleine Detail achten, um vorne mit dabei zu sein», so Vasseur.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1