Max Verstappen: Monaco-Sieg beinahe verloren

​Formel-1-Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen hat in sechs Rennen jetzt vier Siege eingefahren. Aber Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hatte Zweifel am Triumph in Monte Carlo.

Ein Schauer über Monte Carlo, andere Schauer liefen den Fachleuten am Red Bull Racing-Kommandostand den Rücken hinunter. Formel-1-Champion Max Verstappen berührte gleich mehrfach die Leitschienen, bei tückischen Verhältnissen auf dem Strassenkurs von Monaco.

Für Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner waren das nicht die einzigen Schreckmomente: «Es begann zu regnen, und natürlich steht der Fahrer mit seinem Ingenieur in ständigem Kontakt, wann wohl der ideale Moment zum Wechseln ist. Dazu beobachten wir an den Boxen, was das Wetter macht.»

«Fernando Alonso kam dann zuerst an die Box, und wir waren einigermassen baff, dass er Trockenreifen bekommt. Max kam eine Runde nach Fernando an die Box, und diese letzte Runde von Verstappen musste er ganz langsam fahren, dazu gab es Leitschienenkontakt.»

«In diesem Moment hatten wir Zweifel: Hatten wir vielleicht eine Runde zu lange gewartet? Ganz ehrlich – hätte Fernando zu diesem Zeitpunkt auf Inters gewechselt, dann wären wir ziemlich unter Druck geraten!»



«Als wir sahen, dass Fernando Slicks erhält, haben wir Max angefunkt: ‚Ganz vorsichtig, Max, bring den Wagen einfach an die Boxen zurück, kein Risiko jetzt!’ Als Leader kannst du nur verlieren.»



«Letztlich ist so wechselhaftes Wetter wie dieses Mal immer ganz tückisch. Der Fahrer kann sagen, wie genau die Verhältnisse auf der Bahn sind. Wir haben das Wetter auf dem Radar. Gleichzeitig sitzen wir in der Box, du hast nicht den ganzen Himmel in Sicht, manchmal beobachtest du auch die Leute – wenn die Schirme aufgehen, weisst du, dass du aufpassen musst.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall





WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1