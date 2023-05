Max Verstappen in Spanien: Vorgänger im Rolls-Royce

​Der Niederländer Max Verstappen fuhr am 15. Mai 2016 im ersten Rennen für Red Bull Racing sensationell zum Sieg. Sein Vorgänger als spanischer GP-Sieger, Carlos de Salamanca, fuhr einen Rolls-Royce!

Zum 33. Mal gastiert der GP-Zirkus im Rahmen der Formel-1-WM auf der Renntrecke «Circuit de Barcelona-Catalunya» ausserhalb der katalanischen Metropole. Seit 1991 findet der Spanien-GP ununterbrochen auf diesem Kurs statt, dem vor einigen Jahren das Wort Barcelona beigefügt wurde, um den Tourismus anzukurbeln.

Die erfolgreichsten Fahrer im Spanien-GP: Rennlegende MichaelSchumacher und Lewis Hamilton, mit je sechs Siegen. Der Deutsche triumphierte 1995 mit Benetton und dann mit Ferrari 1996 sowie vier Mal in Folge von 2001 bis 2004! Hamilton siegte 2014 von von 2017 bis 2021.

Die Anfänge des Spanien-GP gehen auf 1913 zurück, aber was damals «Grosser Preis» genannt wurde und in Guadarrama bei Madrid ausgetragen wurde, war eine Mogelpackung – ein Rennen unter Tourenwagen-Regeln!

GP-Sieger im Rolls-Royce

Es siegte Rolls-Royce-Fahrer Carlos de Salamanca. Zuvor gab es den Katalonien-Cup von 1908 und 1909 in Sitges bei Barcelona. Ein ernstzunehmender Spanien-GP war das auch nicht, obschon ein echter Grand-Prix-Haudegen gewann – der Franzose Jules Goux, der 1913 beim Indy 500 triumphieren sollte (als erster Nicht-Amerikaner übrigens).

Und damit kommen wir zur Frage für die spanische Version von «Wer wird Millionär?»: Wie hiess die erste permanente Rennstrecke von Spanien? Die Wenigsten wissen es: «Autódromo Nacional de Terramar», in Sitges – ein Oval!



Das Layout mit bis zu 60 Grad überhöhten Steilkurven ging auf Jaume Mestres zurück. Die Bauarbeiten dauerten 300 Tage, die Piste kostete damals 4 Millionen Peseten (heute rund 400.000 Euro).



Das erste Rennen fand am 28. Oktober 1923 statt – ausgetragen für Zweiliter-GP-Renner. Erster im Ziel war Albert Divo auf Sunbeam vor dem Grafen Louis Zborowski auf Miller sowie Alfonso Carreras mit einem Elizalde. Nur fünf Fahrer sahen bei dem 200-Runden-Rennen (= 400 km) die Zielflagge.



Der richtige Rummel begann nach dem Rennen: Wegen unbezahlter Rechnungen waren die GP-Veranstalter nicht in der Lage, den Piloten ihr Preisgeld auszuzahlen. Der spanische Verband kannte da kein Pardon und belegte das Oval mit einem Austragungsverbot für internationale Rennen. Das letzte Autorennen in diesem Oval fand in den 1950er Jahren statt.



Am Zweikilometer-Oval südwestlich von Barcelona nagt der Zahn der Zeit, aber aufgrund der hervorragenden Bausubstanz hält sich der Nudeltopf wacker. Die meisten Gäste heute sind – Hühner. Der grösste Teil des Geländes wird von einer Hühnerzucht belegt. Ungebetene Gäste werden vom Züchter gerne mit seinen Hunden verjagt.





Villeneuve und Senna brillieren

Einen Barcelona-GP gab es in vier verschiedenen Formen: Im Oval von Sitges, auf dem Kurs von Pedralbes, am Berg Montjuich sowie auf der heutigen Rennstrecke bei Montmelo. 1969 führten Flügelbrüche an den Lotus von Graham Hill und Jochen Rindt dazu, dass der Autosportverband einschritt und die Flügelauswüchse von heute auf morgen verbot. Der schwere Unfall von Rolf Stommelen 1975 schickte den Strassenkurs von Montjuich in Rente.



Von 1968 bis 1975 fand das Rennen abwechslungsweise in Montjuich und ausserhalb von Madrid statt, in Jarama.



Besonders eindrucksvoll, wie 1981 Gilles Villeneuve seine Gegner hinter sich hielt. Sein einziger Vorteil war der Speed auf der Start/Ziel-Geraden. Dort fuhr der Kanadier exakt so schnell und platzierte seinen Wagen derart geschickt, dass er 28 Runden lang einen D-Zug von Rivalen im Rückspiegel halten konnte. Mehrfach lag Ligier-Fahrer Jacques Laffite gleichauf, aber es reichte nicht. Die ersten Fünf Gilles Villeneuve, Jacques Laffite, John Watson, Carlos Reutemann und Elio de Angelis lagen innerhalb von nur 1,24 Sekunden.



1986 bis 1990 wurde der Grosse Preis von Spanien in Andalusien ausgetragen, in Jerez de la Frontera. Unvergessen, wie 1986 der schwarze Lotus von Ayrton Senna mit 14 Tausendstelsekunden Vorsprung auf Nigel Mansells Williams über die Ziellinie fuhr – die Fans riss es von den Sitzen.



Nachdem der Grand Prix nach Barcelona zurückkam, schlug 1996 die grosse Stunde von Michael Schumacher: Erster Sieg mit Ferrari, im strömenden Regen.



Zurück in die jüngere GP-Geschichte: Max Verstappen machte sich 2016 mit seinem Debütsieg in Diensten von Red Bull Racing zum jüngsten Grand-Prix-Sieger – mit 18 Jahren und 228 Tagen. Die alte Bestmarke hielt Sebastian Vettel mit seinem Triumph in Monza 2008 (21 Jahre und 74 Tage).



Für vier GP-Piloten war Spanien der erste Formel-1-Sieg ihrer Karriere: Niki Lauda 1974, Jochen Mass 1975, Pastor Madonado 2012 sowie für Max 2016.





Spanien-GP: Das Goldene Buch

1913 Guadarrama: Carlos de Salamanca (E), Rolls Royce

1923 Sitges: Albert Divo (F), Sunbeam

1926 Lasarte: Bartolomeo Costantini (I), Bugatti

1927 Lasarte: Robert Benoist (F), Bugatti

1928 Lasarte: Louis Chiron (MC), Bugatti

1929 Lasarte: Louis Chiron (MC), Bugatti

1933 Lasarte: Louis Chiron (MC), Alfa Romeo

1934 Lasarte: Luigi Fagioli (I), Mercedes-Benz

1935 Lasarte: Rudolf Caracciola (D), Mercedes-Benz

1951 Pedralbes: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1954 Pedralbes: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1967 Jarama: Jim Clark (GB), Lotus

1968 Jarama: Graham Hill (GB), Lotus

1969 Montjuich: Jackie Stewart (GB), Matra

1970 Jarama: Jackie Stewart (GB), March

1971 Montjuich: Jackie Stewart (GB), Tyrrell

1972 Jarama: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus

1973 Montjuich: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus

1974 Jarama: Niki Lauda (A), Ferrari

1975 Montjuich: Jochen Mass (D), McLaren

1976 Jarama: James Hunt (GB), McLaren

1977 Jarama: Mario Andretti (USA), Lotus

1978 Jarama: Mario Andretti (USA), Lotus

1979 Jarama: Patrick Depailler (F), Ligier

1980 Jarama: Alan Jones (AUS), Williams

1981 Jarama: Gilles Villeneuve (CDN), Ferrari

1986 Jerez: Ayrton Senna (BR), Lotus

1987 Jerez: Nigel Mansell (GB), Williams

1988 Jerez: Alain Prost (F), McLaren

1989 Jerez: Ayrton Senna (BR), McLaren

1990 Jerez: Alain Prost (F), Ferrari

1991 Barcelona: Nigel Mansell (GB), Williams

1992 Barcelona: Nigel Mansell (GB), Williams

1993 Barcelona: Alain Prost (F), Williams

1994 Barcelona: Damon Hill (GB), Williams

1995 Barcelona: Michael Schumacher (D), Benetton

1996 Barcelona: Michael Schumacher (D), Ferrari

1997 Barcelona: Jacques Villeneuve (CDN), Williams

1998 Barcelona: Mika Häkkinen (FIN), McLaren

1999 Barcelona: Mika Häkkinen (FIN), McLaren

2000 Barcelona: Mika Häkkinen (FIN), McLaren

2001 Barcelona: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002 Barcelona: Michael Schumacher (D), Ferrari

2003 Barcelona: Michael Schumacher (D), Ferrari

2004 Barcelona: Michael Schumacher (D), Ferrari

2005 Barcelona: Kimi Räikkönen (FIN), McLaren

2006 Barcelona: Fernando Alonso (E), Renault

2007 Barcelona: Felipe Massa (BR), Ferrari

2008 Barcelona: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2009 Barcelona: Jenson Button (GB), BrawnGP

2010 Barcelona: Mark Webber (AUS), Red Bull Racing

2011 Barcelona: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2012 Barcelona: Pastor Maldonado (YV), Williams

2013 Barcelona: Fernando Alonso (E), Ferrari

2014 Barcelona: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015 Barcelona: Nico Rosberg (D), Mercedes

2016 Barcelona: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

2017 Barcelona: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018 Barcelona: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019 Barcelona: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2021 Barcelona: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2022 Barcelona: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing