Personal-Coup: McLaren holt Red-Bull-Schlüsselfigur

McLaren verstärkt sich mit einer langjährigen Red-Bull-Schlüsselfigur: Rob Marshall wird bei dem Traditionsrennstall aus Woking Technischer Direktor für Technik und Design.

Den Wechsel gaben die beiden Rennställe am Dienstagabend bekannt. Marshall wird am 1. Januar 2024 zum Team stoßen. In dieser Funktion wird er innerhalb des Technical-Teams neben Peter Prodromou und David Sanchez tätig sein und direkt an Teamchef Andrea Stella berichten.

Marshall wird von Neil Houldey in der neu geschaffenen Position des stellvertretenden Technischen Direktors Engineering & Design unterstützt, um die leitende technische Struktur zu vervollständigen.

Zuletzt hatte sich McLaren von Technikchef James Key getrennt und das Technik-Team neu aufgestellt. Prodromou ist für die Aerodynamik zuständig, Sanchez wurde als Verantwortlicher für das Fahrzeugkonzept geholt.

Marshall kommt zu McLaren, nachdem er 17 Jahre bei Red Bull Racing tätig war, vor allem als Chief Engineering Officer. McLaren nennt die Verpflichtung «einen der grundlegenden Schritte», um zurück an die Spitze zu gelangen.

«Ich freue mich unglaublich, dass Rob zu McLaren kommt. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Motorsport bringt Rob eine Fülle von Fachwissen und Erfahrung mit, die durch seine Zeit bei Red Bull Racing und seine Erfolge noch verstärkt wird», sagte McLarens Teamchef Andrea Stella.

Stella betonte die Ansprüche des Traditionsrennstalls, vorne mitfahren zu wollen. «Aber in den letzten Jahren haben wir keinen stetigen Aufwärtstrend gezeigt, was die Wettbewerbsfähigkeit auf der Strecke angeht. In den letzten Monaten haben wir daran gearbeitet, diesen Trend umzukehren. Der von uns gewählte Ansatz ist umfassend und basiert auf der Stärkung des Teams in personeller und fachlicher Hinsicht sowie auf den laufenden Projekten zur Verbesserung von Technologie und Infrastruktur, die in Kürze zum Tragen kommen werden.»

«Wir möchten Rob für alles danken, was er in den letzten 17 Jahren für das Team getan hat. Seine Arbeit an der Generation von Autos, die uns zwischen 2010 und 2013 vier unglaubliche Doppelmeisterschaften beschert haben, war wirklich herausragend», sagte Red Bulls Teamchef Christian Horner: «In den Jahren seither war er weiterhin eine Schlüsselfigur im Team und übernahm 2016 die umfassendere Rolle des Chief Engineering Officer, die ihn in andere Projekte im gesamten Unternehmen einbezog. Wir werden seinen Einfluss vermissen, aber wir danken ihm noch einmal für alles, was er getan hat, und wünschen ihm in seiner neuen Rolle das Allerbeste.»

