Nico Hülkenberg über Barcelona: «Anspruchsvoller» 31.05.2023 - 17:02 Von Otto Zuber

© LAT Nico Hülkenberg sagt über Barcelona: «Es fühlt sich an, als hätte ich dort bereits eine Million Runden gedreht»

Haas-Pilot Nico Hülkenberg kassierte in Monte Carlo gleich zwei Strafen, am Ende musste er sich mit Platz 17 begnügen. In Barcelona erwartet den Deutschen eine weitere knifflige Aufgabe, wie er weiss.