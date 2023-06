Live-Ticker Spanien-GP: Nagelprobe für Mercedes

​Der umgebaute Mercedes hätte in Imola auf die Bahn kommen sollen, leider musste das Rennen dort abgesagt werden. Was das verbesserte Auto von Lewis Hamilton und George Russell wirklich kann, zeigt sich nun in Spanien.

Auf diesen Moment hatten Lewis Hamilton und George Russell lange gewartet: In Monaco kam endlich der umgekrempelte Mercedes-Rennwagen auf die Bahn. Doch was die Evo-Version wirklich wert ist, liess sich auf dem Strassenkurs von Monte Carlo selbst für die hellen Köpfe bei Mercedes nur erahnen; Gewissheit wird es nun auf dem Circuit de Catalunya-Barcelona geben, auf einer Strecke, wo Stärken und Schwächen eines Autos unweigerlich zum Vorschein kommen. Aus diesem Grund ist Barcelona seit Jahren als Teststecke so beliebt.

Lewis Hamilton: «Ich habe in Monaco gespürt, dass wir mit dem Wagen auf dem richtigen Weg sind. Ich konnte jede Sekunde im Rennwagen geniessen. Aber nun kann ich es nicht erwarten, damit in Spanien zu fahren, wo die Verbesserungen voll zur Geltung kommen sollten.»

Ob und wie sehr Mercedes den Abstand zum Klassenbesten Red Bull Racing verringern kann, das verfolgen Sie am besten mit unserem Live-Ticker, natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.

Dabei nicht vergessen: Sky wird das Rennen in Barcelona am Sonntag frei empfangbar auf seinem Sky Sport YouTube-Kanal zeigen – zusätzlich zur gewohnten Live-Übertragung und Berichterstattung auf Sky und WOW.





Spanien-GP im Fernsehen

Freitag, 2. Juni

08.00 Sky Sport F1 – GP Monaco 2023 Wiederholung

13.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.20 ORF – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

16.35 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton – The Lie Detector Test

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.50 ORF – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

20.30 Sky Sport F1 – Rennen 2016 in Barcelona

22.40 Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

23.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

00.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 3. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Rennen 1986 in Jerez

07.45 Sky Sport F1 – F1 Rennen kompakt

08.15 Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Barcelona

11.25 Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Jerez

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 ORF – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 4. Juni

05.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

08.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

08.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.55 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.40 Sky Sport F1 – Box, Box, Box: Red Bulls 1st Win

13.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen (auch frei empfangbar auf YouTube)

14.10 SRFinfo – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF - Beginn Berichterstattung GP Monaco

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

15.00 Grosser Preis von Spanien

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.05 ORF – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

18.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jaques Villeneuve, Spanien 1997

18.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button, Kanada 2011

18.30 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

19.00 Sky Sport F1 – GP Spanien Wiederholung