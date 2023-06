Charles Leclerc (Ferrari): Reifen in Spanien kritisch

​Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist zum Formel-1-Rennen geändert worden – keine Schikane mehr, sondern mit Karacho durch die Kurven 13 und 14. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc macht sich Sorgen.

2007 knirschten viele Formel-1-Fans und -Fahrer mit den Zähnen: Um das Tempo der GP-Rennwagen einzubremsen, wurde nach der zweitletzten Rechtskurve eine Schikane eingebaut, diese öde Rechts-Links-Kombination hat uns bis Ende 2022 begleitet.

Ende Februar 2023 bestätigten die Betreiber des Circuit de Barcelona-Catalunya: Die Strecke wird von der Formel 1 künftig wieder so befahren, wie sie ursprünglich entworfen worden war – mit zwei schnellen Rechtskurven zum Schluss einer Runde auf der katalanischen Rennstrecke. Die Strecke wird dadurch geringfügig kürzer (neu 4,657 km).

Sie wird aber deutlich schneller: Fernando Alonso erzielte 2006 mit seinem Renault die Pole-Position mit einer Zeit von 1:14,648 min, 2007, nach Einführung der Schikane, erreichte Ferrari-Fahrer Felipe Massa die Pole mit 1:21,421 min.

Schon der frühere Formel-1-Rennleiter Michael Masi hatte versucht, die unbeliebte Schikane loszuwerden. «Wir haben uns das eine ganze Weile angeschaut», sagte mir Masi 2021. «Aber man muss sich die Rückkehr zum alten Layout gut überlegen, mit allen Folgen. Wie bei jeder Strecke arbeiten wir in Sachen Pistenänderungen in enger Abstimmung mit Fahrern, Teams und Formel 1. Eine solche Lösung soll sicher sein und besseren Sport garantieren.»



Die Änderung jetzt wird vollzogen, weil es mit den neuen Flügelautos für einen Fahrer möglich sein sollten, sich in den schnellen zwei Rechtsbögen hinter einem Gegner zu halten, um dann auf der Start/Ziel-Geraden angreifen zu können.



Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist für beide Pistenkonfigurationen abgenommen, es obliegt der jeweiligen Serie, in welcher Ausführung gefahren werden soll.



Nach der Änderung werden an der Aussenseite der Kurven 13 und 14 zusätzliche TecPro-Barrieren errichtet. Ausserdem ist die Auslaufzone in Kurve 1 vergrössert worden.



Ferrari-Fahrer Charles Leclerc wittert Schwierigkeiten: «Der linke Vorderreifen wird ein Rennen lang leiden, das ist kritisch. Das wird eine gewaltige Herausforderung in Sachen Abstimmung. Wir werden Mittel und Wege finden müssen, damit die Walze links vorne das übersteht.»



Der Monegasse weiter: «Ferrari bringt Verbesserungen nach Katalonien, die sollen Carlos Sainz und mir auch das Reifen-Management erleichtern. Der Reifenverschleiss wird beim Spanien-GP das dominierende Thema sein.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall





WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1