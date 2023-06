Mick Schumacher: «Simulator ist sehr wichtig»

Mercedes-Reservist Mick Schumacher darf nach dem Barcelona-GP zu Testzwecken im W14 ausrücken. Bisher gab der Deutsche nur im Simulator der Sternmarke Gas. Er weiss, wie wichtig die virtuellen Runden sind.

Seit Mick Schumacher von der Startaufstellung auf die Mercedes-Reservebank gewechselt hat, sitzt er oft im Simulator. Mittels virtuellen Runden leistet er seinen Beitrag, um die Fahrzeuge von Lewis Hamilton und George Russell bestmöglich abzustimmen, damit sich die beiden Stammpiloten in ihren GP-Rennern möglichst wohl fühlen und ans Limit gehen können.

Der Deutsche betont in einem Video des Teams: «Wenn wir über das Gefühl im Auto sprechen, bedeutet das in der Regel nur, wie viel Vertrauen wir in das Fahrzeug haben, und das bezieht sich in der Regel darauf, wie die Abstimmung ist, wie sich der Asphalt anfühlt und wie die Strecke im Allgemeinen unseren Erwartungen entspricht.»

Schumacher weiss: «Der Simulator ist sehr wichtig. Heutzutage sind die Simulatoren sehr wertvoll für uns geworden, sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Vorbereitung auf die unterschiedlichen Rennwochenenden.»

Und mit Blick auf die Änderungen, die an der Streckenführung vorgenommen wurden, erklärt der 24-Jährige: «Nachdem das Layout von Barcelona geändert wurde, wird sich das normalerweise auf die Geschwindigkeit der Strecke auswirken. Sie wird sich massiv erhöhen. Wir verlieren natürlich die Schikane, die wahrscheinlich der langsamste Teil der Strecke war, so dass die linke Seite des Autos wieder viel stärker belastet wird.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1