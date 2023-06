Max Verstappen: «Ich war froh, dass es vorbei ist»

​Der Niederländer Max Verstappen kann 2023 einen exklusiven Kreis bereichern: Nur vier Formel-1-Fahrer haben bislang drei Titel oder mehr in Serie gewonnen. Max hat bei vier der ersten sechs Saisonrennen triumphiert.

Lediglich 34 Fahrer haben geschafft, was als höchste Auszeichnung im Motorsport gilt: Sie wurden Formel-1-Weltmeister. Dazu gehört auch Max Verstappen, Champion 2021 und 2022.

2023 kann der 25-jährige Niederländer noch mehr erreichen: Bislang haben nur 17 Fahrer zwei Titel oder mehr geschafft, 10 haben drei Titel oder mehr erobert, Max Verstappen kann der elfte werden.

Noch exklusiver: Der Kreis jener Stars, die ihre Titel in Serie gewonnen haben. Da ragen heraus: Fünf Titel in Folge für Michael Schumacher (2000 bis 2004), vier Titel in Folge für Juan Manuel Fangio (1954 bis 1957), für Sebastian Vettel (2010 bis 2013) und für Lewis Hamilton (2017 bis 2020). Mit drei Titeln in Folge kann sich Verstappen 2023 hinzu gesellen.

Der Red Bull Racing-Star hat jetzt vier von sechs Saisonrennen gewonnen (Bahrain, Australien, Miami, Monaco), dazu wurde er zwei Mal Zweiter (Dschidda und Baku). Viel besser geht es nicht. In Spanien soll es so weitergehen. Max am Circuit de Barcelona-Catalunya: «Auf dem Papier sollte diese Rennstrecke gut zu unserem Rennwagen passen. Barcelona ist eine tolle Bahn, hier spürst du dein Auto, als wäre es ein lebendiges Wesen. Im Training wird es darum gehen, eine gute Balance zu finden, dann haben wir gute Chancen auf einen weiteren Sieg.»

Die Vorbereitung aufs Rennwochenende am Donnerstagmorgen verlief ungewöhnlich: Verstappen schaute sich in Barcelona die Red Bull Racing Alinghi an. Max: «Die Technik ist faszinierend, und es war auch interessant zu sehen, wie die acht Leute auf solch einem Boot arbeiten.»

Esteban Ocon grinst, Max sei ein wenig bleich um die Nase. Verstappen geht auf den Scherz ein: «Das ist wegen unserer Siegesfeier in Monaco.»



Damit sind wir beim Thema. Max über seinen Sieg in Monte Carlo: «Es war ein wirklich gutes Wochenende. Wir wussten, dass diese Strecke für uns nicht die beste ist, aber wir haben das gut gemacht.»



«Wir haben einen viel längeren ersten Rennteil gefahren als geplant, weil keiner wusste, was das Wetter machen würde, und weil wir auch sehen wollten, was Alonso und Aston Martin hinter uns anstellen. Dann kam der Regen, und alles wurde ein wenig hektisch.»



«Für den Leader eines Rennens ist das eine knifflige Aufgabe. Denn du willst nicht zu viel Zeit verlieren, aber gleichzeitig darfst du auch nicht zu viel riskieren. Ganz ehrlich – als ich die Ziellinie gekreuzt habe, war ich froh, dass es vorbei ist.»



Mit seinem Sieg in Monaco und einer Nullrunde für Sergio Pérez beträgt der Vorsprung des Niederländers in der WM nun 39 Punkte. Was plant Verstappen für die kommenden Rennen? Max: «Der Sieger eines Grand Prix erhält 25 Punkte, der Zweitplatzierte 18. Mein Plan besteht darin, bei jedem Rennen meine Führung um sieben Punkte auszubauen.»



Kann Red Bull Racing in diesem Jahr alle Rennen gewinnen? Max: «Ja, das können wir, aber ich glaube nicht, dass dies passieren wird. Es wird immer Wochenenden geben, an welchen sich Fehler einschleichen oder du Pech hast. Das gehört zum Sport, und das wird auch uns treffen.»





Die Mehrfach-Weltmeister der Formel 1

7 Titel

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 Titel

Juan Manuel Fangio (RA)



4 Titel

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 Titel

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 Titel

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)