Fernando Alonso: «Das ist noch nicht so lange her!»

Formel-1-Routinier Fernando Alonso blickt vor seinem Heimrennen in Barcelona noch einmal auf den Monaco-GP zurück und spricht über das letzte Mal, als er sich Chancen auf Podestplätze und Siege ausrechnen durfte.

Fernando Alonso musste in Monte Carlo gleich zwei Mal hintereinander die Box ansteuern. Das erste Mal wechselte er auf Trockenreifen, eine Runde später war er wieder bei seiner Mannschaft, um sich Intermediates geben zu lassen. Seinen zweiten Platz konnte er bis ins Ziel verteidigen. Das Rennen gewann Red Bull Racing-Star Max Verstappen. Als er im Fahrerlager in Barcelona auf die irrtümliche Reifenwahl angesprochen wurde, wollte er rückblickend nicht von einem Fehler reden.

«Hätten wir eine Kristallkugel gehabt und alles gewusst, dann hätten wir uns vielleicht anders entschieden, aber wir konnten einmal ohne Positionsverlust stoppen und ausprobieren, wie es mit den Trockenreifen läuft. Es ist schon erstaunlich, wir haben den zweiten Platz in Monaco erobert und trotzdem reden wir über einen potenziellen Fehler. Aber wenn wir schon über den Wechsel auf die Intermediate-Reifen reden, dann können wir auch erwähnen, dass Red Bull Racing eine Runde zu spät an die Box abbog», winkte der Aston Martin-Star ab.

Dass er in der Formel 1 schon seit Jahren nicht mehr siegen konnte, will Alonso nicht überbewerten. Der zweifache Weltmeister erklärte: «Das ändert nichts an meiner Einstellung, ich will immer das Maximum aus dem Auto holen und manchmal bedeutet dies, dass wir um Platz 7 kämpfen und manchmal ums Podest. Es stimmt schon, in der Formel 1 hatte ich zuletzt bei Ferrari regelmässig die Chance auf Podestplätze und den WM-Titel. Aber in der Langstrecken-WM kämpfte ich bei jedem Rennen um den Sieg und das ist noch nicht so lange her.»

Mit Blick auf seine Chancen auf den Heimsieg bleibt der Spanier vorsichtig: «Red Bull Racing hat in dieser Saison bisher dominiert und ich sehe keinen Grund, warum sie das nicht auch in Barcelona tun sollten. Mal schauen, was wir tun können.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1