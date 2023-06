Lewis Hamilton (Mercedes): «Endlich verstehen wir es»

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat den Grossen Preis von Spanien bislang sechs Mal gewinnen können. Der Engländer sagt, was er sich mit dem verbesserten Mercedes zutraut.

Mercedes-Star Lewis Hamilton hat sechs seiner bisher 103 GP-Siege auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya herausgefahren. Der Brite strotzt vor Tatendrang: «Ich habe in Monaco gespürt, dass unsere Verbesserungen in die richtige Richtung gehen. Nun brenne ich darauf zu sehen, was damit auf einer Bahn wie Barcelona möglich ist.»

Zumal die Strecke geändert worden ist – die lästige Schikane kurz vor Start und Ziel ist verschwunden. Lewis weiter: «Unsere Autos haben diese Schikane nie gemocht. Jetzt werden wir volle Kanne aus Kurve 12 geschossen kommen, und ich bin gespannt zu erleben, ob die zwei schnellen Rechtskurven 13 und 14 voll gehen. Das wird eine Tortur für den Nacken und für den linken Vorderreifen, aber was wird das für ein Spass!»

«Was die Verbesserungen angeht, so haben wir in Monte Carlo nicht genug Informationen sammeln können. Monaco ist eine Strecke, auf welcher du nicht exakt spüren kannst, was gewisse Veränderungen am Wagen bewirken.»

Der Einsatz des verbesserten Mercedes W14 kam aus der Not heraus. Die neuen Teile waren bereit fürs Rennwochenende in Imola, doch in der Emilia-Romagna konnte wegen der Unwetter-Katastrophe nicht gefahren werden.



Lewis weiter: «Barcelona ist die perfekte Teststrecke. Du hast eine fabelhafte Mischung von mittelschnellen und schnellen Kurven, also werden wir endlich verstehen können, wo wir gemessen an den Anderen stehen.»



«Vor einem Jahr hatten wir hier in Spanien ein recht anständiges Wochenende. Leider hatten wir einen Platten beim Start, 2023 soll es besser laufen.»



2022 kam es nach dem Start zu einer Berührung zwischen den Autos von Hamilton und Kevin Magnussen, der linke Vorderreifen am Wagen von Lewis wurde beschädigt, der siebenfache Champion wollte sogar schon aufgeben. Das Team schickte ihn wieder auf die Bahn, und Hamilton wurde noch starker Fünfter. George Russell eroberte in Katalonien als Dritter sogar einen Podestplatz.





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall





WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1