F1-Update von Ferrari: Charles Leclerc stapelt tief

Ferrari hat für das Rennen in Barcelona neue Teile dabei, von denen sich Teamchef Fred Vasseur einen Fortschritt erhofft. Sein Schützling Charles Leclerc dämpft hingegen die Erwartungen der Fans.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hatte es in Monaco angekündigt: Für das siebte Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya haben die Roten neue Teile dabei. Am augenfälligsten sind dabei die Seitenkästen und die Motorabdeckung, die angepasst wurden. Der Franzose sagte: «Wir versprechen uns einen Fortschritt.»

Charles Leclerc bleibt bei seiner Erfolgsprognose allerdings vorsichtig. Er sagt zum jüngsten Update aus Maranello: «Ich erwarte keine Wunder, um ehrlich zu sein. Wir wollen nun bei jedem Rennen ein paar kleinere Neuerungen ans Auto bringen.»

«Dieses Update solle in die richtige Richtung gehen. Aber ich denke nicht, dass es eine grosse Veränderung mit sich bringt. Wir haben ein Auto, das wenig verzeiht. Im Qualifying geht es noch, wenn wir auf frischen Reifen eine schnelle Runde drehen und genau wissen, wie wir es fahren müssen», erklärt der 25-Jährige.

Leclerc ergänzt: «Aber sobald wir ausserhalb dieser Bedingungen sind, verliert das Auto viel Abtrieb. Das beschäftigt uns sehr. Und die neuen Teilen sollten uns nicht so viel Performance bringen, sondern vielmehr helfen, ein konstanteres Wochenende zu haben. Damit sollten wir dann hoffentlich in der Lage sein, am Sonntag ein besseres Ergebnis einzufahren.»

