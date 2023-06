Sky-Experiment: F1-Berichte auf Kinder zugeschnitten

​Sky setzt eine gute Idee aus der Fussball-Berichterstattung um auf die Formel 1: Im Rahmen des Ungarn-GP (21.–23. Juli) gibt’s «Sky Next Generation», einer speziellen Übertragung für Kinder.

Sky erweitert das Projekt «Sky Next Generation», die erste Live-Sportübertragung für Kinder im deutschen Fernsehen: Nach der grossen Resonanz auf die Übertragungen rund um die Fussball-Bundesliga plant Sky eine erste Ausgabe im Rahmen der Formel 1.

In enger Zusammenarbeit mit der Sky-Gruppe und der Formel 1 wird bei der Live-Produktion des Grossen Preises von Ungarn in Budapest (21. bis 23. Juli 2023) ein eigener Kanal «Sky Next Generation» produziert.

Die Formel 1 wird dazu ein spezielles internationales Feed bereitstellen, das massgeschneiderte Grafiken, Sound-Effekte und Sonderfunktionen beinhaltet, welche die Übertragung für das jüngere Publikum in Grossbritannien und Deutschland verbessern werden. Hier werden auch modernste virtuelle 3D-Graphiken bei bestimmten Kameraperspektiven zugesetzt.

Zudem wird die deutsche Übertragung von Sky Deutschland von drei Kinder-Reportern und speziell auf die junge Zielgruppe ausgerichteten redaktionellen Inhalten unterstützt.

Charly Classen, Vize-Präsident von Sky Sport Deutschland: «Mit Sky Next Generation haben wir bei unseren Fussball-Übertragungen Pionierarbeit geleistet und gezeigt, dass wir bereit sind, bei unseren Übertragungen neue Wege zu gehen. Die Resonanz auf die ersten Next Generation-Produktionen war überwältigend, und so gehen wir jetzt den nächsten Schritt mit der ersten Übertragung in der Formel 1. Ich bin sicher, dass auch in der Königsklasse die jungen Sportfans begeistert sein werden.»



Ian Holmes, Direktor für Medienrechte der Formel 1: «Wir möchten sicherstellen, dass Fans jeden Alters die Formel 1 geniessen und sich in sie verlieben können. Daher finde ich es sehr aufregend, mit unseren langjährigem Partner Sky an diesem Projekt zu arbeiten, um ganz gezielt ein jüngeres Publikum anzusprechen. Das ist eine Premiere im Motorsport, und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie sie umgesetzt wird. Vielleicht erleben wir hier die Anfänge der nächsten Generation von Moderationstalenten.»



Für junge Fans kann in Budapest ein Traum in Erfüllung gehen, denn Nachwuchstalente im Alter von 10 bis 14 Jahren können sich ab sofort für die Tätigkeit als Kinderreporter in der Formel 1 bewerben. Bedingungen sind ein Wohnsitz in Deutschland oder Österreich und ein allgemeines Sportinteresse.



Alle Infos zum Bewerbungsprozess sind abrufbar unter: www.skysport.de/kids-casting





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall





WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1