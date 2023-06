Nico Hülkenberg: «Zu viele Runden in Barcelona!»

Seinen ersten GP in Barcelona absolvierte Nico Hülkenberg vor mehr als 13 Jahren. Entsprechend viele Runden hat er auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gedreht. Trotzdem fühlt sich das Rennen frisch an, wie er betont.

Startplatz 18, zwei Strafen und am Ende Rang 17 – der Monaco-GP hätte für Nico Hülkenberg besser laufen können. Umso grösser ist sein Wunsch, in Barcelona wieder in die Punkte zu kommen. Dieses Kunststück gelang ihm in der bisherigen Saison nur in Melbourne. Die Strecke in Spanien kennt er bestens, wie er betont.

Auf die Frage, wie viele Runden er in Barcelona gefahren sei, erklärte der Haas-Pilot in der Pressekonferenz am Circuit de Barcelona-Catalunya: «Zu viele! Wir sind hier in der Vergangenheit sehr oft gefahren, etwa bei den Wintertests. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich hier getestet habe, bevor meine Formel-1-Karriere begann.»

Allerdings liegt sein letzter Einsatz auf dem Rundkurs vor den Toren der Metropole Barcelona schon eine Weile zurück: «Ich bin seit 2019 nicht mehr hier gewesen, es fühlt sich also neuer und frischer für mich an», sagte Hülkenberg.

«Und wir haben diesen neuen Sektor, der zwei schnelle Rechtskurven umfasst. Wir werden sehen, wie sich dieser anfühlt. Die Rundenzeiten werden sicherlich fallen», ergänzte der Deutsche, der «vorsichtig optimistisch» auf das siebte Kräftemessen der Saison blickt. «Die Strecke sollte uns besser liegen, deshalb hoffe ich, dass wir hier in einer besseren Position sind.»

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1