Charles Leclerc: Monaco-Rennanzug wird versteigert 02.06.2023 - 10:32 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Charles Leclerc versteigert seine Monaco-Ausrüstung zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe in der Region Emilia-Romagna © LAT Auch der Monaco-Helm des Ferrari-Stars wird versteigert

Nette Geste von Charles Leclerc: Der Ferrari-Star versteigert seine Ausrüstung, die er in diesem Jahr in seinem Heimrennen in Monaco trug. Der Erlös geht an die Opfer der Flutkatastrophe in der Region Emilia-Romagna.