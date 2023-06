Live-Ticker Spanien-Quali: Wer erobert Pole-Position?

​Am 3. Juni wird entschieden, wer den Grossen Preis von Spanien vom besten Startplatz in Angriff nehmen kann. Wir halten Sie mit unserem beliebten Live-Ticker über das Qualifying auf dem Laufenden.

Zu den Mythen der Formel 1 gehört: Die Pole-Position in Monaco garantiere schon fast den Sieg beim traditionsreichen Strassenrennen. Aber das stimmt nicht.

Denn in den vergangenen 32 Jahren hat sich gezeigt – rein statistisch ist die Pole-Position auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wichtiger als auf dem Circuit de Monaco. Hier die Sieger und die Piloten auf Pole in Spanien, seit auf der katalanischen Rennstrecke ausserhalb von Barcelona gefahren wird, also seit 1991.

1991: Nigel Mansell (GB), Williams (Startplatz 2)

1992: Nigel Mansell (GB), Williams (1)

1993: Alain Prost (F), Williams (1)

1994: Damon Hill (GB), Williams (2)

1995: Michael Schumacher (D), Benetton (1)

1996: Michael Schumacher (D), Ferrari (3)

1997: Jacques Villeneuve (CDN), Williams (1)

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren (1)

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren (1)

2000: Mika Häkkinen (FIN), McLaren (2)

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2005: Kimi Räikkönen (FIN), McLaren (1)

2006: Fernando Alonso (E), Renault (1)

2007: Felipe Massa (BR), Ferrari (1)

2008: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari (1)

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP (1)

2010: Mark Webber (AUS), Red Bull Racing (1)

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing (2)

2012: Pastor Maldonado (YV), Williams (2)

2013: Fernando Alonso (E), Ferrari (5)

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2015: Nico Rosberg (D), Mercedes (1)

2016: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing (4)

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (2)

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2021: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing (2)

Wir fassen zusammen: An 32 Rennwochenenden gewann in Spanien 22 Mal der Fahrer von der Pole-Position aus (Siegerquote 68,75 Prozent). Die Quote in Monaco liegt hingegen bei 50 Prozent.



Wie sich das auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya dieses Mal entwickelt, das verfolgen Sie am besten mit unserem Live-Ticker, ab 15.45 Uhr, , natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.



Dabei nicht vergessen: Sky wird das Rennen in Barcelona am Sonntag frei empfangbar auf seinem Sky Sport YouTube-Kanal zeigen – zusätzlich zur gewohnten Live-Übertragung und Berichterstattung auf Sky und WOW.





Spanien-GP im Fernsehen

Samstag, 3. Juni

07.45 Sky Sport F1 – F1 Rennen kompakt

08.15 Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Barcelona

11.25 Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Jerez

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 ORF – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 4. Juni

05.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

08.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

08.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.55 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.40 Sky Sport F1 – Box, Box, Box: Red Bulls 1st Win

13.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen (auch frei empfangbar auf YouTube)

14.10 SRFinfo – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF - Beginn Berichterstattung GP Monaco

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

15.00 Grosser Preis von Spanien

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.05 ORF – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

18.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jaques Villeneuve, Spanien 1997

18.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button, Kanada 2011

18.30 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

19.00 Sky Sport F1 – GP Spanien Wiederholung