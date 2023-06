Ferrari-Update in Barcelona: Weichen neu gestellt 02.06.2023 - 15:55 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Charles Leclerc hat die neuen Teile im ersten freien Training eingesetzt

Das Ferrari-Team hat in Barcelona ein umfangreiches Weiterentwicklungspaket auf die Strecke gebracht. Teamchef Fred Vasseur erklärte am Rande des spanischen Rundkurses, was sich die Roten davon versprechen.