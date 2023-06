Max Verstappen: «Hatte beim Fahren viel mehr Spass»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen war in Barcelona in beiden Freitagstrainings der Schnellste. Obwohl sich sein Vorsprung auf seine Verfolger verringerte, war er zufrieden mit dem Auftakt ins siebte Rennwochenende.

Max Verstappen machte am Trainingsfreitag in Barcelona da weiter, wo er in Monte Carlo aufgehört hatte – an der Spitze. Der Titelverteidiger war im ersten Training noch mehr als sieben Zehntel schneller als sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez unterwegs.

Die zweite Session schloss der WM-Leader mit deutlich geringerem Vorsprung ab: Nur 0,170 sec trennten ihn von Fernando Alonso, der die Zweitschnellste Runde drehte.

Dennoch war Verstappen zufrieden mit dem Auftakt ins siebte Rennwochenende: «Alles in allem war das ein sehr guter Tag für uns. Wir haben das Auto in ein gutes Arbeitsfenster gebracht und wir waren sowohl auf einer schnellen Runde als auch im Renntrimm gut unterwegs. Ich fühlte mich auch sehr wohl beim Fahren.»

Freude hatte der zweifache Weltmeister auch an der neuen Streckenführung, das Weglassen der Schikane eine deutlich schnellere Rundenzeit als im Vorjahr zulässt. «Ich hatte beim Fahren viel mehr Spass, denn in einem Formel-1-Auto ist das Gefühl immer besser, wenn das Tempo hoch ist. Ich bin positiv überrascht.»

2. Training, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,907 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,077

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,177

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,219

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,242

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,246

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,274

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,392

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,448

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,457

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,549

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,583

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,585

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,694

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,713

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,785

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,840

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,010

19. Alex Albon (T), Williams, 1:15,056

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,415





1. Training, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,606 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,374

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,418

04. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,504

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,545

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,547

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,689

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,694

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,726

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,753

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,783

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,845

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,906

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,915

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,939

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:15,978

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,353

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,461

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,506

20. Alex Albon (T), Williams, 1:16,630