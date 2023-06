Fernando Alonso (Aston Martin): «Rangliste ignoriert»

​Fernando Alonso lässt seine Fans träumen: Nur Weltmeister Max Verstappen war im zweiten freien Training zum Spanien-GP schneller als der 41-jährige Asturier. Fernando: «Alle Verbesserungen sind ein Erfolg.»

Ein Blick in die Zeitenliste des zweiten freien Spanien-Trainings zeigt: Nur wer seine Bestleistung abrufen kann, hat Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung – 18 Fahrer hinter Weltmeister Max Verstappen liegen innerhalb von einer Sekunde!

Der erste dieser Piloten heisst Fernando Alonso, zur grossen Freude seiner Fans. Der 32-fache GP-Sieger Alonso liess sich vom 39-fachen GP-Sieger Verstappen lediglich 17 Hundertstelsekunden abknöpfen!

Der 41-jährige Alonso bestätigt: «Wenn du ein oder zwei Dinge am Wagen änderst, dann kann deine Platzierung ganz anders aussehen. Wir ignorieren aus diesem Grund die Rangliste heute, viel wichtiger ist es, unser Programm durchzuarbeiten. Wir müssen weiter zulegen, in Form von mehr Feinarbeit an der Abstimmung.»

«Wir hatten einen sehr produktiven Tag, alle Verbesserungen am Wagen sind ein Erfolg. Ich bin selber gespannt zu sehen, wo wir liegen werden, wenn am Samstag alle die Motorleistung aufdrehen.»

«Im ersten Training haben wir die neuen Reifen ausprobiert, die wir in Silverstone einsetzen werden. Und wir haben die jüngsten Verbesserungen geprüft. Alles ist gutgegangen. Die Strecke war langsamer als erwartet, das war die einzige Überraschung.»



«Wenn ich in die Tribünen hochblicke, sehe ich viel Grün, und ich höre, dass Aston Martin-Fanartikel sehr beliebt sind. Die Fans hier sind einfach der Hammer, und ich geniesse ihre Unterstützung sehr. Als Dankeschön will ich ihnen morgen eine gute Show bieten.»





2. Training, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,907 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,077

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,177

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,219

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,242

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,246

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,274

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,392

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,448

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,457

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,549

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,583

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,585

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,694

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,713

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,785

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,840

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,010

19. Alex Albon (T), Williams, 1:15,056

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,415





1. Training, Barcelona

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,606 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,374

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,418

04. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,504

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,545

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,547

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,689

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,694

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,726

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,753

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,783

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,845

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,906

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,915

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,939

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:15,978

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,353

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,461

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,506

20. Alex Albon (T), Williams, 1:16,630