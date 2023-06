Nico Hülkenberg (Haas/3.) warnt: «Das wird brutal»

​Alle sprechen in Spanien davon, wer Max Verstappen einheizen kann: Alonso? Die Ferrari-Fahrer? Das Mercedes-Duo? Nun ist einer Drittschnellster, den fast keiner auf der Rechnung hatte – Nico Hülkenberg.

Nach gut 20 Minuten des zweiten freien Trainings begannen die Zeiten zu purzeln: Die meisten Formel-1-Piloten holten sich frische weiche Pirelli-Reifen ab, um das Verhalten des Autos im Quali-Trimm auszuloten.

Als Nico Hülkenberg auf Rang 3 auftauchte, glaubten viele: Gut, die Strecke wird sich noch entwickeln, einige schnelle Fahrer werden nachlegen, der deutsche Haas-Fahrer wird da wohl noch einige Ränge preisgeben müssen.

Nur: In einem sehr kompakten Feld (18 Fahrer innerhalb von einer Sekunde) blieb der Name Hülkenberg hartnäckig auf Rang 3. Da war dem 35-jährigen Emmericher eine echte Zauberrunde gelungen.

Der Le Mans-Sieger von 2015 sagt zu seinem Trainingstag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: «Entweder die Anderen sind heute unter ihren Verhältnissen geblieben oder wir sind über uns hinausgewachsen – oder beides zusammen!»

«Jedenfalls haben wir einige Fahrer in sehr guten Autos hinter uns, die am Samstag gewisse mehr Zeit aus ihren Rennwagen holen werden. Wir bleiben da ganz gelassen und realistisch.»



«Klar ist es schön, deinen Namen so weit oben zu sehen, aber wichtiger ist mir, dass das Gefühl im Wagen stimmt. Ich habe mich im Auto sofort sehr wohlgefühlt und einen guten Rhythmus gefunden. Klar hoffe ich, dass mir am Samstag nochmals eine solche Leistung gelingt, aber ganz ehrlich – da habe ich Zweifel.»



«Die Autos liegen dicht beisammen, und ich gehe davon aus, dass wir das auch am Samstag so erleben. Im Mittelfeld balgen sich die Fahrer von vier oder fünf Teams um das gleiche Stück Asphalt, das wird brutal.»



Und was war nun mit dieser Runde und der drittbesten Zeit? Der 187-fache GP-Teilnehmer grinst: «Sagen wir mal, die Runde war ziemlich anständig.»





2. Training, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,907 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,077

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,177

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,219

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,242

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,246

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,274

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,392

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,448

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,457

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,549

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,583

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,585

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,694

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,713

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,785

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,840

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,010

19. Alex Albon (T), Williams, 1:15,056

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,415





1. Training, Barcelona

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,606 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,374

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,418

04. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,504

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,545

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,547

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,689

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,694

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,726

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,753

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,783

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,845

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,906

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,915

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,939

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:15,978

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,353

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,461

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,506

20. Alex Albon (T), Williams, 1:16,630