Valtteri Bottas (Alfa Romeo): «Kein Grund zur Panik»

​Alfa Romeo liegt derzeit nur auf Rang 8 im Konstrukteurs-Pokal, Valtteri Bottas ist auf WM-Zwischenrang 14 abgesackt. Der 33-jährige Finne sagt: «Klar sind wir enttäuscht, aber wir werden vorrücken.»

Valtteri Bottas hat 10 seiner 206 Grands Prix gewonnen, er startete 20 Mal von Pole-Position in der Formel 1 und wurde WM-Zweiter 2019 und 2020 mit Mercedes, hinter Lewis Hamilton. Sein Talent und seine Erfahrung sind unbestritten. Heute fährt der Finne für Alfa Romeo – hinterher. Der 33-Jährige konnte nur beim WM-Auftakt von Bahrain punkten (als Achter), damit ist er auf Rang 14 in der Zwischenwertung abgesackt. Alfa Romeo liegt im Konstrukteurs-Pokal auf Rang 8.

Am Circuit de Barcelona-Catalunya sagt Bottas: «Klar sind wir enttäuscht. Wir sind nicht dort, wo wir in diesem Jahr sein wollten. Der Plan bestand darin, uns am vorderen Ende des Mittelfelds einnisten, und das ist nicht passiert. Aber die Situation ist nun mal so, wie sie ist, also müssen wir damit leben.»

«Es gibt keinen Grund zur Panik, denn ich weiss, was bei uns alles an Entwicklungsteilen aufgegleist ist. Wir wissen, dass wir vorrücken werden. Die neuen Teile werden einen markanten Unterschied ausmachen, denn eine Verbesserunge von nur zwei Zehntelsekunden pro Runde bringen dich bei dieser hohen Leistungsdichte gleich einige Ränge nach vorne.»

«Auch wenn das an Ergebnissen nicht ersichtlich ist – wir verbessern uns als Team ständig. Es wird gemessen an früher viel mehr auf Details geachtet. Der Rennbetrieb ist noch professioneller geworden.»

«Was aber die pure Leistungsfähigkeit des Autos angeht, so haben wir gemessen an der Konkurrenz zu wenig zugelegt. Wir lassen uns nicht beirren. Die Stimmung ist gut, denn wir werden vorrücken. Und das Beispiel Aston Martin zeigt, welche Fortschritte in einem Winter erzielt werden können.»



Im ersten freien Training zum Spanien-GP landete Bottas auf Platz 16, im zweiten wurde er Neunter, im dritten Achter.





3. Training, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,664 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,914

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,072

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,240

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,264

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,278

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,353

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,360

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,659

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,681

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,681

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,693

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,756

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,988

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,105

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,266

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,534

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,841

19. Alex Albon (T), Williams, 1:15,851

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,529





2. Training, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,907 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,077

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,177

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,219

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,242

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,246

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,274

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,392

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,448

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,457

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,549

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,583

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,585

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,694

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,713

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,785

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,840

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,010

19. Alex Albon (T), Williams, 1:15,056

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,415





1. Training, Barcelona

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,606 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,374

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,418

04. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,504

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,545

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,547

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,689

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,694

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,726

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,753

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,783

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,845

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,906

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,915

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,939

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:15,978

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,353

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,461

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,506

20. Alex Albon (T), Williams, 1:16,630