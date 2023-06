Qualifying Spanien: Q1-Aus von Charles Leclerc!

Für Ferrari-Star Charles Leclerc dauerte das Qualifying in Barcelona nicht lange: Der Monegasse schaffte es nicht, auf Touren zu kommen, und belegte am Ende des ersten Quali-Segments den enttäuschenden 19. Platz.

Der Regen, der das dritte freie Training in Barcelona noch bestimmt hatte, verzog sich nach dem Ende der Session, doch die dunklen Wolken blieben über dem Circuit de Barcelona-Catalunya hängen und kurz vor dem Start des Qualifyings meldete Mercedes-Pilot George Russell die ersten Regentropfen in der Boxengasse.

Drei Minuten nach dem Q1-Start wurde die Session denn auch unterbrochen, weil zu viel Kies auf der Strecke lag. Vor der Unterbrechung hatten mehrere Ausritte verschiedener Fahrer für einige Action gesorgt, keiner der Fahrer, die durch ein Kiesbett ratterten, schlug aber an. Neun Minuten dauerte die Zwangspause, dann durften die GP-Stars wieder Gas geben.

Und für die zahlreichen Zuschauer am spanischen Rundkurs ging es spannend weiter, so erlebte etwa Lokalmatador Carlos Sainz eine Schrecksekunde, als er fast ins Heck von Pierre Gasly krachte. «Das sollte bestraft werden», forderte der Ferrari-Star am Funk und die Regelhüter kündigten eine Untersuchung an, die allerdings erst nach dem Abschlusstraining erfolgte. Gasly war auch in eine Szene mit Verstappen involviert, die sich die Stewards nach dem Qualifying genauer anschauen wollten.

Das Qualifying brachte schon im ersten Abschnitt einige Überraschungen, so schaffte es etwa Lewis Hamilton mit 1:12,937 min schneller als jeder Andere um die Piste, Lando Norris und George Russell reihten sich vor Sainz und Nico Hülkenberg ein. Zur Gruppe der Ausgeschiedenen gehörte neben Valtteri Bottas (P16), Kevin Magnussen (P17), Alex Albon (P18) und Logan Sargeant (P20) auch Ferrari-Star Charles Leclerc (P19).