Max Verstappen nach Pole: «Ingenieur hatte Angst»

​24. Pole-Position für Formel-1-Champion Max Verstappen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Der 25-jährige Niederländer zeigte im Qualifying zum Spanien-GP eine makellose Leistung.

Max Verstappen kann dem Grossen Preis von Spanien entspannt entgegensehen. Bei 32 Formel-1-Rennen hier kam der Sieger 29 Mal aus der ersten Startreihe, 23 Mal von Pole-Position. Für den Red Bull Racing-Piloten ist es die 24. Pole-Position in der Königsklasse (gleich viele wie Niki Lauda und Nelson Piquet), seine vierte in diesem Jahr (nach Bahrain, Australien und Monaco), erstaunlicherweise seine erste auf der katalanischen Rennstrecke, gleichzeitig die 87. für seinen Rennstall Red Bull Racing, die dritte von RBR auf dieser Bahn (nach 2010 und 2011).

Der Niederländer sagt über sein Qualifying auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: «Ich bin dort, wo ich erwartet habe zu sein. Dass mir Carlos Sainz als Zweiter im Nacken sitzt, das ist für mich keine Überraschung, Platz 3 von Lando Norris im McLaren, das hat mich schon verblüfft.» Norris ist der beste Formel-1-Kumpel von Verstappen.

Max weiter: «Mein Auto war das ganze Wochenende lang traumhaft zu fahren, ich habe mich von der ersten Runde an im Wagen sehr wohl gefühlt auf dieser Strecke.»

«In der Quali ging es darum, die richtige Mischung zu finden aus Vorsicht und Attacke. Aber so richtig angegriffen habe ich erst beim ersten Versuch in Q3. Da konnte ich erstmals richtig zeigen, was der Wagen wirklich kann. Beim zweiten Versuch hätte es sogar noch schneller gehen können, aber dann hat mein Renningenieur wohl Angst bekommen, denn er hat gesagt, ich solle die Runde abbrechen.»



Pardon? Wie das denn?



Max vertieft: «Wir haben schon vor dem Abschlusstraining gesagt – sollten wir vorne liegen und der Vorsprung ist gross genug, dann brechen wir vielleicht diesen zweiten Versuch ab, um die Reifen fürs Rennen zur Seite zu legen.»



Was erwartet Verstappen vom Rennen? «Klar wollen wir diese Pole in einen Sieg verwandeln. Aber wir müssen den Reifenverschleiss im Auge behalten. Die beiden schnellen Rechtskurven vor Start und Ziel machen irre Spass, aber sie gehen stark auf die Reifen. Der Schlüssel zum Sieg wird kluges Reifen-Management sein.»





Qualifying, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,272 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,734

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,792

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,816

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,818

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,994

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,083

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,229

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,507

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,682

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,334

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,337

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,521

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,083

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,477

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,977

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,042

18. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

19. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,079

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,699