Lando Norris (McLaren): «Platz 3 ist ein Schock!»

​Ihn hatten in Spanien die Wenigsten auf dem Radar: Lando Norris ist im Qualifying zum Traditions-GP von Spanien sensationeller Drittschnellster. Der McLaren-Fahrer ist baff: «Ich kann es nicht fassen.»

Das war nicht gut, das war sensationell: Der 23-jährige Engländer hat im Abschlusstraining zum spanischen WM-Lauf auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die drittschnellste Zeit erzielt, zum fünften Mal in der Formel 1. Noch besser war er nur in Österreich 2021 (Zweitschnellster) und in Russland 2021 (Pole-Position).

Das Gesicht des Briten sagte alles. Der WM-Sechste von 2021 wusste gar nicht so richtig, wieso er sich bei der Medienrunde mit den schnellsten drei Piloten wiederfindet: «Ganz ehrlich – Platz 3 ist ein Schock! Denn wir haben für dieses Rennwochenende noch nicht mal Verbesserungen am Rennwagen.»

«Jeder weiss, wie schwierig wir uns im ersten Teil dieser WM getan haben. Ich kann mir das nur so erklären, dass uns die ein wenig kühleren Bedingungen nach dem Regen entgegengekommen sind. Bei einigen Gegnern war es vielleicht ungekehrt.»

Norris liess schon in Q1 und in Q2 aufhorchen, jeweils als Zweitschnellster hinter Max Verstappen. In Q3 zeigte er dann, dass dieser Speed echt ist, auf den zweitschnellsten Sainz fehlten nur 58 Tausendstelsekunden!

Norris weiter: «Es fiel mir leicht, den Wagen in ein gutes Arbeitsfenster zu bringen. Ich konnte viel Selbstvertrauen aufbauen, von Training zu Training. Und wenn dann im ersten Quali-Teil dein Name so weit oben auftaucht, dann ist das zusätzliche Motivation.»



Wie zuversichtlich ist Norris, aus Startplatz 3 eine Podestplatzierung zu machen? «Nicht sehr zuversichtlich», gibt Lando zu und wagt einen Scherz: «Unser Tempo wird mega sein, ich werde Max gleich mal überholen und hoffe, er hält mich nicht auf wie in Monaco. Nein, ernsthaft – heute war ein guter Tag, und wir können am Sonntag von der sauberen Seite der Startaufstellung losfahren. Das ist alles schön. Aber wir sind auch realistisch. Es wäre vermessen zu glauben, dass wir spielend aufs Podest gelangen. Ich will einfach so viele Punkte herausholen, wie es geht.»



«Wir haben die letzte Verbesserung in Baku ans Auto gebracht, einen neuen Boden, und der hat uns noch nicht mal viel Rundenzeit geschenkt. Wir haben heute davon profitiert, dass die Abstände im Feld sehr gering sind, das war schon in den freien Trainings zu beobachten.»



«Heute sind wir die grosse Überraschung, wir nehmen das gerne an. Auch wenn ich ganz ehrlich nicht ganz verstehen, wieso wir hier mit einem Auto so gut sind, das uns bislang so viele Sorgen bereitet hat. Noch am Freitag hier fragten wir uns, ob wir es am Samstag wohl aus Q1 herausschaffen würden!»





Qualifying, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,272 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,734

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,792

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,816

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,818

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,994

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,083

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,229

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,507

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,682

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,334

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,337

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,521

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,083

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,477

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,977

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,042

18. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

19. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,079

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,699