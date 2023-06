Ferrari-Ass Charles Leclerc (19.): Ratlos nach Q1-Aus

Während sein Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz einen Startplatz in der ersten Reihe für sein Heimspiel in Spanien eroberte, gab es für Charles Leclerc im Qualifying von Barcelona eine bittere Pille.

Das dritte freie Training auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya beendete Charles Leclerc noch als Siebtschnellster, doch im Qualifying hatte der Monegasse kein Glück: Sechs Minuten vor dem Q1-Ende drehte er eine Runde, die nur für den 16. Platz reichte. Schon zuvor hatte er eine Runde gedreht, mit der er nicht aus der Eliminierungszone gekommen war.

Der Ferrari-Star klagte am Funk: «Da stimmt irgendetwas nicht mit meinen Hinterreifen.» Der 25-Jährige gab sich aber noch nicht geschlagen und legte nach. Eine Minute vor dem Ende reihte er sich auf der elften Position ein. Doch weil er seine Batterie dabei fast geleert hatte, konnte er keine weitere schnelle Runde drehen.

Da sich die Konkurrenz mit den letzten Q1-Versuchen verbessern konnte, wurde Leclerc durchgereicht. Am Ende blieb ihm nichts anderes übrig, als den 19. Platz zu akzeptieren. 1,142 sec fehlten ihm letztlich auf die Q1-Bestzeit von Hamilton.

Nach seinem bitteren Aus erklärte der aktuelle WM-Siebte sichtlich ratlos: «Ich habe noch keine Antworten. Das Einzige, was ich sagen kann, dass mein Auto in den Linkskurven unfahrbar war. In den Rechtskurven fühlte sich das Auto ähnlich wie im dritten Training an. Da stimmte etwas in den Linkskurven nicht, und das müssen wir nun analysieren.»

Qualifying, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,272 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,734

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,792

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,816

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,818

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,994

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,083

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,229

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,507

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,682

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,334

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,337

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,521

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,083

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,477

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,977

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,042

18. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

19. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,079

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,699