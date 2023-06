Nico Hülkenberg (Haas/8.): «Das ist echt anständig»

​Der Deutsche Nico Hülkenberg hat seine beste Quali-Leistung für Haas gezeigt – Achtschnellster im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Spanien. Hülki sagt: «Wir müssen unsere Karten klug ausspielen.»

Die Serie starker Qualifikations-Leistungen von Nico Hülkenberg für Haas geht weiter: Jeweils Zehnter in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien, später Zwölfter in Miami, nun Achter in Spanien – Hut ab!

Der 187-fache GP-Teilnehmer war auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya Fünfter im ersten Quali-Segment, Zehnter im zweiten, in Q3 lag Nico lange auf dem atemberaubenden dritten Platz, mit einem frühen schnellen Versuch. Aber dann wurde die Bahn immer schneller, der 35-jährige Emmericher fiel zurück, Startplatz 8 darf sich trotzdem sehen lassen.

Nico über sein Training: «Das ist heute wirklich klasse gelaufen, der sauberste Ablauf einer Qualifikation in dieser Saison, vom Team und von mir gut umgesetzt. Rang 8, das ist echt anständig und eine gute Ausgangsposition fürs Rennen.»

«Jeder weiss, wie wichtig es auf dieser Strecke ist, in der Qualifikation möglichst weit vorne zu stehen. Ich mache mich auf viel Gegenwehr der Konkurrenz gefasst.»



«Wenn es trocken bleibt, dann wird dieses Rennen vom Reifenverschleiss geprägt. Wir müssen unsere Karten klug ausspielen, aber bislang liegt der Wagen hier wirklich gut, und wir sind schnell genug, um uns in diesem breiten Mittelfeld zu behaupten.»



«Ich fühle mich sehr wohl im Wagen, und es hat Spass gemacht, heute am Limit zu fahren und das Letzte aus dem Auto zu holen.»



Zum Fahrvergnügen gehört auch die Passage der schnellen beiden Rechtskurven vor Start und Ziel. Nico: «Die sind wirklich brutal schnell. Die vorletzte Kurve geht voll, die letzte fordert sich heraus, sie geht nicht ganz voll, aber sie macht irre Spass.»



«Wir starten in den Top-Ten, natürlich willst du aus dieser Position Punkte einfahren. Ich will mich amüsieren und freue mich auf viele Zweikämpfe.»





Qualifying, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,272 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,734

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,792

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,816

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,818

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,994

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,083

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,229

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,507

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,682

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,334

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,337

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,521

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,083

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,477

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,977

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,042

18. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

19. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,079

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,699