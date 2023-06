Fernando Alonso (9.): «Nicht mein bester Samstag»

Im Qualifying zu seinem Heimspiel auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya leistete sich Fernando Alonso nicht nur einen Fehler. Der Spanier landete auf dem neunten Platz und übte sich in Selbstkritik.

Ein Ausritt im Q1 kam Fernando Alonso im Abschlusstraining zu seinem Heimrennen vor den Toren von Barcelona teuer zu stehen: Der zweifache Weltmeister kam Ausgangs der letzten Kurve zu weit raus und beschädigte sich dabei den Unterboden. «Das hat uns wichtige Rundenzeit gekostet», seufzte der 32-fache GP-Sieger, der es dennoch ins Q3 schaffte, dort aber mit Platz 9 Vorlieb nehmen musste.

«Der Schaden kostete sicherlich einige Zehntel, aber das Team hat einen super Job gemacht und jedes Mal, wenn ich in der Box war, daran gearbeitet, um ihn aus der Welt zu schaffen. Meine letzte Runde in Q3 war ziemlich gut, doch dann geriet ich in der zehnten Kurve auf eine Stelle, die noch feucht war», schilderte Alonso.

Und der ehrgeizige Asturier betonte: «Das war nicht mein bester Samstag, ich hoffe, dass das Rennen am Sonntag besser laufen wird. Ein Podestplatz dürfte aber etwas zu weit weg sein. Wir sollten uns stattdessen einen Platz in den Top-5 als Ziel vornehmen.»

Und Alonso machte sich und seinem Heimpublikum Mut: «Wir haben ein gutes Tempo und auch beim Reifenabbau stehen wir nicht schlecht da. Mal schauen, ob das neue Layout das Überholen erleichtert oder erschwert, und was wir mit der Strategie tun können. Aber heute war nicht mein bester Tag und es tut mir leid fürs Team und die Fans auf den Tribünen. Ich werde im Rennen alles geben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.»

Qualifying, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,272 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,734

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,792

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,816

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,818

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,994

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,083

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,229

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,507

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,682

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,334

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,337

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,521

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,083

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,477

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,977

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,042

18. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

19. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,079

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,699