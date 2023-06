Max Verstappen: «Das kann ich nicht beeinflussen»

​Wer soll Max Verstappen in dieser Form an der erfolgreichen Titelverteidigung hindern? Der Niederländer hat in Spanien seinen fünften Saisonsieg eingefahren. Aber der 40-fache GP-Sieger bleibt auf der Hut.

Die Formel-1-WM 2023 besteht aus 22 Rennen, etwas weniger als ein Saisondrittel ist absolviert. Die Zwischenbilanz von Max Verstappen ist vorzüglich: Er hat von sieben Grands Prix fünf gewonnen und ist zwei Mal Zweiter geworden. Viel besser geht das nicht. Dazu kommen drei Extra-Punkte für beste Rennrunden.

In dieser Form dürfte die erfolgreiche Titelverteidigung des Red Bull Racing-Stars nur eine Frage der Zeit sein. Aber Verstappen ist zu lange in der Vollgasbranche, um sich in falsche Sicherheit zu wiegen.

Die Vorstellung auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ist mustergültig: Bestzeit in allen Trainings, Pole-Position, beste Rennrunde, Start/Ziel-Sieg (wie auf dem Red Bull Ring 2021 und in Imola 2022), 52 Punkte Vorsprung auf seinen Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez.

Aber Max hebt nicht ab: «Ja, das ist eine erfolgreiche und schöne Phase. Und ich bin derzeit mit dem Auto sehr zufrieden. Aber es werden auch wieder Strecken und Rennwochenenden kommen, die uns vor Probleme stellen.»

«Es war wichtig, meine Führung in Kurve 1 hinein zu behaupten. Das war knifflig, denn ich hatte härtere Reifen aufziehen lassen als Carlos Sainz. Zum Glück war mein Start gut, und in der ersten Kurve habe ich mich etwas breit gemacht.»



«In der Folge ging es wie erwartet um gutes Reifen-Management. Auf den mittelharten Pirelli lief es okay, mit den harten Reifen nicht so gut, dafür konnte ich zum Schluss auf den weichen Walzen nach Herzenslust Gas geben, das hat Spass gemacht.»



«Die harten Reifen boten an diesem Tag weniger Grip als erwartet. Das Tempo war noch immer okay, aber der Wagen rutschte für meinen Geschmack zu viel. Ich konnte den Abstand konstant halten, aber ich konnte ihn nicht ausbauen.»



Vor einem Jahr ist Max Verstappen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya anders vorgegangen und als Zweiter mit dem weichen Reifen losgefahren. Wieso dieses Mal eine andere Strategie? Max: «Der Abstand von der einen zur anderen Rennstrategie war gering, aber der mittelharte Reifen bot mehr Spielraum. Also haben wir uns dafür entschieden.»



Das Duell mit Sainz in die erste Kurve war die erste haarige Szene, der zweite Aufreger waren die wiederholten Warnungen von Verstappen-Renningenieur Gianpiero Lambiase, was das Verletzten von Pistengrenzen angeht. Es gab zwei Ermahnungen, dann die schwarz-weisse Flagge, die letzte Warnung, danach kommt bei anhaltenden Vergehen eine Zeitstrafe.



Verstappen spielt das herunter: «Nun, ich bin halt drei Mal über die weisse Linie gefahren. Das kommt vor. Auf gewissen Strecken ist es leicht, den weissen Linien fernzubleiben, hier in Spanien nicht; vor allem dann nicht, als ich mich mit den harten Reifen abmühte und der Wagen wie erwähnt so stark rutschte. Als ich die letzte Warnung erhielt, riss ich mich zusammen. Das war keine grosse Sache.»



Mercedes hat in Spanien eine starke Vorstellung gezeigt. Macht sich Max Sorgen? Verstappen sagt: «Mercedes legt zu. Aber ich erkenne keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Ich bleibe darauf konzentriert, unser Auto schneller zu machen. Was die Konkurrenz tut, kann ich ohnehin nicht beeinflussen.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1