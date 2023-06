Nico Hülkenberg (Haas/15.): «Ich war nur Fallobst»

​Das Ziel von Nico Hülkenberg vor dem Rennen: «Wenn du als Siebter ins Rennen gehst, dann willst du natürlich Punkte einfahren.» Dieses Ziel hat der Deutsche weit verpasst – der Haas-Rennwagen frass die Reifen.

Das war nichts. Nach dem Abschlusstraining hatte sich GP-Routinier Nico Hülkenberg so gefreut über seine achtschnellste Quali-Zeit, daraus wurde sogar Startplatz 7, als Pierre Gasly strafversetzt werden musste.

Aber kurz nach dem Start musste Hülkenberg Platz um Platz preisgeben, der Haas-Renner frass die weichen Pirelli-Reifen förmlich auf. «Hülki» wechselte schon in der achten Runde auf mittelharte Walzen, bei seinem dänischen Stallgefährten Kevin Magnussen war die Situation nicht viel besser, er kam zwei Runden später an die Box.

Der Reifenverschleiss an den US-amerikanischen Haas-Rennwagen war so hoch, dass Hülkenberg und Magnussen sogar auf eine Dreistopp-Strategie umstellen mussten. Am Ende wurde Nico enttäuschter 15., Magnussen kreuzte die Ziellinie auf Rang 18.

«Das grösste Problem heute waren die Reifen, die an unserem Auto stärker abbauten als an anderen. Die Rivalen kamen mit zwei Stopps aus, wir nicht. Auf eine Runde hatten wir hier ein gutes Auto, aber was den Dauerlauf angeht, so haben wir viel Arbeit vor uns.»

«Letztlich war bald klar – hier reicht der Speed nicht. Besonders kurz nach dem Start war ich nur Fallobst. Ich wusste gar nicht, wie mir da geschieht, ein Gegner nach dem anderen ging an mir vorbei.»

«Es war dann ziemlich bald klar, dass dies für uns auf ein Dreistopp-Rennen hinausläuft. Und auch so war der Verschleiss zu hoch. Das ist in dieser Saison unsere Schwachstelle, und wir müssen das ändern.»

«Wir müssen es irgendwie schaffen, unsere Situation mit Entwicklungen am Wagen zu verbessern und uns so im Feld nach vorne zu robben. Das Ganze ist wirklich schade, denn unsere Leistungen im Training zeigen, dass wir uns an rohem Speed gut behaupten können. Auf eine Runde mit frischem Gummi geht das. Aber im Rennen. Am liebsten wäre es mir anders herum.»



«Die Lage ist auch nicht einfach für das Team. Wir haben oft gute Samstage, dann sind die Erwartungen fürs Rennen natürlich gross. Und dann kommen wir am Sonntag auf den Boden der Tatsachen zurück.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1