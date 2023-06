Horner ätzt gegen Rosberg: Du bist hart zu den Jungs

Nico Rosberg wollte nach dem Spanien-GP Sergio Pérez für dessen Rennen kritisieren. Doch RBR-Teamchef Christian Horner spielte nicht mit und schoss scharf zurück.

Für Sergio Pérez war der Spanien-GP Schadensbegrenzung, viel mehr war nach dem schwachen Qualifying nicht drin. Platz elf erreichte der Mexikaner lediglich, im Rennen wurde er dann immerhin Vierter.

Da sein Teamkollege Max Verstappen seinen nächsten Sieg einfuhr, liegt Pérez als Gesamtzweiter bereits 53 Punkte hinter dem Niederländer – das sind mehr als zwei Siege.

Zeit für Kritik, dachte sich Sky-Experte Nico Rosberg, der deshalb prompt mit RBR-Teamchef Christian Horner aneinandergeriet.

«Du hast gerade gesagt, dass er ein gutes Rennen gefahren ist, aber ich fand, dass es eine ziemlich schwache Leistung war, besonders zu Beginn des Rennens», begann Rosberg bei Sky Sports F!. «Stimmt das nicht? Ich meine, im Vergleich zu Max gab es einige Runden, in denen ein ziemlicher Rückstand bestand.»

Für Horner war das offenbar etwas zu viel Negativität. Dem Briten gefiel es gar nicht, wo die Reise der Analyse hinging, und er schlug verbal zurück. Denn so schlecht hatte er Pérez nicht gesehen.

«Du bist ein kritischer Typ, nicht wahr? Du bist hart zu den Jungs. Jetzt, wo du nicht mehr im Auto sitzt, musst du alle Jungs kritisieren», ätzte Horner in Richtung Rosberg.

Anschließend nahm er Pérez in Schutz. «Ich denke, dass er in den ersten Runden den Anschluss verloren hat und keinen guten Start hatte», sagte Horner. «George Russell ist damit durchgekommen, dass er von der Strecke abgekommen ist und keine Strafe dafür bekommen hat, und ich denke, das hat am Ende den Unterschied ausgemacht.»

Tatsächlich lag Pérez im Ziel nur knapp drei Sekunden hinter Russell «Checos Rennen wurde immer stärker und vor allem im letzten Stint kam er wirklich sehr stark zurück, aber es waren einfach nicht genug Runden, um um das Podium zu kämpfen», so Horner weiter.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1