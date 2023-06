Ferrari weiter in Not: Schumacher unterstützt Vasseur

Ferrari kommt in der Formel 1 nicht in Fahrt, den Traditionsrennstall plagen Probleme und Baustellen. Ralf Schumacher nimmt Teamchef Fred Vasseur in Schutz.

Ferrari bleibt in der Formel 1 das große Sorgenkind. Die Scuderia ist weiterhin weit von der Spitze entfernt. In Barcelona kamen die Reifen bei Charles Leclerc nie ins richtige Arbeitsfenster, der Vize-Weltmeister musste deshalb aus der Boxengasse starten und wurde im Rennen nur Elfter.

Teamkollege Carlos Sainz startete von Position zwei, konnte sich also Hoffnungen auf das Podium machen, wurde aber nur Fünfter. Dass Ferrari nur die vierte Kraft ist, ist keine Momentaufnahme mehr, sondern die Realität.

Ralf Schumacher nahm Teamchef Fred Vasseur nach dem erneuten Ergebnis-Desaster in Schutz. Der Franzose hat vor der Saison die Aufgabe an der Spitze von Ferrari übernommen, und die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Geduld im Umfeld des Rennstalls schnell aufgebraucht ist.

«Er ist erst ein paar Monate da, das darf man nicht unterschätzen. Gucken wir mal, durch welche Zeit Mercedes als absolutes Topteam gegangen ist. In dem Laden durchzukehren, dauert eine Zeit», sagte der Sky-Experte nach dem Spanien-GP.

Man habe es auch bei Aston Martin gesehen, betonte Schumacher. «Das ist ein Prozess, der teilweise anderthalb bis zwei Jahre dauern kann.»

Vasseur selbst bleibt im Moment nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Der Franzose sucht deshalb krampfhaft nach den positiven Dingen.

Es sei «kein gutes Wochenende» gewesen räumte er ein, «man kann auch was Positives mitnehmen. Die Tatsache, dass du mit Carlos in der ersten Reihe bist, ist positiv. Es war das beste Ergebnis dieser Saison für Carlos. Das Positive muss auch gesehen werden, du brauchst aber Punkte am Sonntag und brauchst die Konstanz.»

«Wir hatten eigentlich am Samstag eine starke Pace mit Carlos. Das Auto haben wir in die erste Reihe gestellt. Im Rennen war es schwieriger, was die Konstanz angeht. Einmal sind wir bei der Pace dabei, ein andermal nicht. Bei Charles war es vom harten auf den harten Reifen unterschiedlich. Daran müssen wir arbeiten, um gute Ergebnisse zu kriegen», so Vasseur, der verriet, dass Sainz beim zweiten Stint fünfzehn Sekunden verloren hat, im Vergleich zu fünf im ersten und fünf im dritten.

Und was bedeutet das für Kanada? Vasseur: «Man kann auch das positiv sehen: Die Pace werden wir sicherlich haben und die Konstanz auch. Wir können relativ schnell zurückkommen, müssen den Schritt aber gehen. Es ist kein einfacher Schritt. Wir haben schon ein paar Monate hinter uns, konnten das Problem aber nicht lösen.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1