BOSS GP Racing Series: Vettel feiert sein Debüt

Sebastian Vettels Bruder Fabian startet beim Red Bull Ring Classics (9. bis 11. Juni 2023) in der BOSS GP Racing Series. Mit ihm in der Startaufstellung: Ex-Formel-1-Pilot Antonio Pizzonia und mehrere Tausend PS.

Das Red Bull Ring Classics feiert 2023 seine Premiere in Spielberg. Mit dabei auf Österreichs Formel-1-Rennstrecke ist Europas schnellste Rennserie, die BOSS GP Racing Series.

Die Fans erwartet eine einzigartige Mischung aus Formel 1, Formel 2 und GP2, World-Series- bis hin zu Formel-3000-Boliden. Allen voran geht der Salzburger Rekordchampion Ingo Gerstl (AUT, Top Speed) in der BOSS GP F1 Class an den Start.

Mit seinem Toro Rosso STR1 hat er nicht nur diverse Streckenrekorde inne, sondern hat mit dem V10-Cosworth-Motor auch zahlreiche Fanherzen erobert. Für nostalgische Erinnerungen sorgt auch der Benetton von Gerhard Berger aus dem Jahr 1997, heute in Originallackierung gesteuert von Ulf Ehninger (GER, ESBA Racing).

Exoten jagen Formel-1-Wagen

In der Klasse der OPEN-Fahrzeuge starten modifizierte Boliden, die nicht mehr dem ursprünglichen Reglement ihrer Rennserie entsprechen. Der bekannteste Vertreter in diesem illustren Feld ist Ex-Formel-1-Pilot Antonio Pizzonia. Zuletzt war der Brasilianer 2003 für BMW-Williams auf dieser Strecke am Start, in diesem Jahr jagt er mit einem World-Series-V8-Boliden mit großem 4,5-Liter-Gibson-Motor erneut die F1-Autos im Feld.

Teamkollege Paul O’Connell aus Irland startet mit einem World-Series-Auto mit 3,3-Liter-Cosworth-Motor und kann damit ebenfalls inmitten der GP2-Autos mitkämpfen. Beide genannten Rennwagen werden vom burgenländischen Team HS Engineering eingesetzt.

Premiere von Vettel im GP2

Das Feld der Formel 2, GP2 und World-Series-V8-Fahrzeuge glänzt gleich mit mehreren Highlights. Der 24-jährige Fabian Vettel (GER), zuletzt u.a. im ADAC GT Masters am Start, fährt erstmals in der BOSS GP Racing Series. Mit einem GP2-Boliden aus dem österreichischen Team Top Speed könnte der Heppenheimer auf Anhieb für Furore in der FORMULA-Klasse sorgen.

Rahmenprogramm und Tickets

Neben BOSS GP zünden neun weitere Rennserien ein Feuerwerk des historischen Motorsports. Dabei werden spektakuläre Rennwagen aus aller Welt gezeigt. Weitere Highlights sind der Gruppe C Supercup, die CanAm & Sportscars, die Super Sixties und die Tourenwagen aus der Goldenen Ära von DRM, DTM und STW.

Tageskarten für Samstag und Sonntag kosten im Vorverkauf auf www.redbullring.com jeweils 28 Euro, das Wochenend-Ticket gibt es um 42 Euro – Fahrerlager und Pit Lane Walk sind inklusive.